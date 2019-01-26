许银添：维护业者共同利益．加入公会解决养殖业挑战 槟州养鱼公会主席许银添说，今年养殖业将面临更大挑战，包括海上养殖场面对水源污染和鱼类疾病的困扰、内陆养殖场面对产量过盛造成鱼价不稳定、市场价格面对进口鱼的竞争、饲料价格年年升涨导致养殖成本逐年增加等。

许银添（左四） 移交纪念品给宴会 赞助商龙合饲料厂 营业经理林庆忠（右 六）；左起是陈春 喜、许球评及祖基 菲；右起是李克权、 黄贵元、周童泰、吴 岳华及诺艾莎陪同。（图：星洲日报）

（槟城．威南25日讯）槟州养鱼公会主席许银添说，今年养殖业将面临更大挑战，包括海上养殖场面对水源污染和鱼类疾病的困扰、内陆养殖场面对产量过盛造成鱼价不稳定、市场价格面对进口鱼的竞争、饲料价格年年升涨导致养殖成本逐年增加等。

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他说，以上种种挑战，都需 要通过公会协商如何去解决及面 对，为了彼此共同的利益，他呼 吁业者踊跃加入槟州养鱼公会。

团结争取福利资源

他也声明，槟州养鱼公会的 成立旨在成为政府部门，特别是 渔业局和养鱼业者之间的沟通桥 梁，以便能互相协调，达到上情 下达、下情上达的效益。

“一个人的力量孤掌难鸣， 唯有通过公会团结起来的力量， 才能为会员向政府当局争取到更 好的福利与资源。公会也作为一 个平台，让业者互相讨论养鱼业 现今和未来所面对的挑战，共谋 福利。”

许银添昨晚在该会庆祝成立 3周年纪念及分享会联欢晚宴上， 这么说。

他也是大会主席，他说，公 会在2017年组团到台湾高雄考察 当地的养鱼业，2018年8月组团参 加中国广州世界渔 博会，让队员受益 良多。

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“同年12月， 在我与公会的名义下成功向中国 当局申请到12个名额出席2018年 中国东盟现代海洋渔业技术培训 班，这个培训班全程由中国当局 赞助，包吃、包住、包机票。”

他说，以上的培训班是在中 国倡导的“一带一路”其中一个 项目，希望明年还有同样的机会 造福各位会员。公会也将在接下 来的每一年举办海内外考察团， 有兴趣者可联系公会以获取详 情。

周童泰：须交流提升养鱼技术

槟州养鱼公会署理主席暨工委会主席周童泰 说，养鱼业充满挑战，技术资讯瞬息万 变，业者需互相交流，以随时获取第一手资料提升 养鱼技术。

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“由于我国养鱼设备还有待提升，业者在扩充 业务时，设备不足是一道难题，希望渔业局和鱼业 研究院能够在这方面给予协助，每年多一些拨款作 为这方面的研究，让养鱼业能更上一层楼。”

祖基菲：应研究培育鱼苗省成本

双溪亚齐州 议员祖基 菲说，在全国养殖 鱼出口量中，高渊 港口占54%，但很 多鱼苗都是依赖进 口供应，如今饲料 价格日益高涨，渔 业局应该深入研究 在双溪珍纳岸培育 鱼苗和技术，让这 两个渔村的发展连 线，一来节省鱼苗 成本，二来带动双 溪珍纳岸的经济。

槟州渔业局 主席诺艾莎希望槟 州养鱼公会继续与 该会保持密切的合 作关系，一起推动 水产养殖工业的发展。