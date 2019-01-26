遭迷奸致婚姻破裂同居‧少妇被神棍施暴骗财 误信神棍的巧言令色而让生活陷入梦魇！一名少妇遭神棍迷奸以致婚姻破裂，然后再被对方威胁及走投无路下，唯有选择跟随对方一起生活，不料5年来被借款未还，甚至还受到暴力对待。

郑女（前排中）在游佳豪（前排左二）及投诉局成员的陪同下讲述被神棍欺骗的经历。（图：星洲日报）

（吉隆坡25日讯）误信神棍的巧言令色而让生活陷入梦魇！一名少妇遭神棍迷奸以致婚姻破裂，然后再被对方威胁及走投无路下，唯有选择跟随对方一起生活，不料5年来被借款未还，甚至还受到暴力对待。

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事主郑女（43岁）在月中因为追债不成而遭对方施暴，甚至将她放在家中的现金及手机带走后，即前往报警备案，而对方也一度被警方逮捕以进行调查。

她今日在行动党直辖区公共投诉局主任游佳豪的陪同下召开新闻发布会，希望通过自身的经历提醒及警惕社会大众。

载送回家途中下手

“我被强奸夫怒离婚”

郑女指出，她是在5年前为面对生意不顺遂的丈夫求神拜佛，经过朋友介绍下认识一名颇有名气的神庙主持人（60岁）。

她说，她和对方曾数次会面，每次都有朋友在场，而一次约出来见面时则获得对方献议载送她到目的地。

不料却在回程路上发现身体不舒服及发热，在要求他赶快载她回家不果，更是载她到森林研究院附近的偏僻处将她强奸。

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她说，她回家后将事情告知丈夫，却被怀疑她与对方有不寻常关系，一怒下决定与她离婚并赶她出家门；她联络神棍表示要报警告发他，却被对方以威逼利诱所阻止。

威胁打死儿子

“他说不会有人相信我说的话，又威胁说要找黑社会打死我儿子，然后又要求我不如跟随他，他会帮我找屋子，要我与他两个人好好生活。”

在走投无路及担心丈夫及孩子受到伤害，她唯有跟从对方一起生活。

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一度产生感情

曾为神棍堕胎

郑女说，在跟随对方生活期间，曾一度对他产生感情，惟后来发现对方隐瞒她很多事而察觉不妥。

她说，虽然她与对方已拍摄婚纱照，惟对方当时以与妻子离婚手续出现问题而无法与她注册；她之后则发现他与妻子并没有分开，他的财产更是放在妻子与孩子的名下。

仍欠12万5000借款

她也说，她在2015年时怀孕，对方却以经济无法负担而带她非法堕胎，随后也花她的钱及多次向她借钱。对方曾偿还一笔3万令吉的借款，还欠12万5000令吉未还，这些都是她个人的储蓄。

她表示，在种种事情下，她与对方的关系在2017年开始恶劣，但是为了要追讨回她所借出的款项，依然与对方断断续续地保持联络。

她透露，他们在1月17日晚上，也因为讨债问题发生争执，并在路上发生过追撞；对方随后更是跟随她回家，对她施暴后拿走她的手机及现金即离去。

她当晚立即前往报警及验伤，惟警方至今都不曾告知调查进展。

孩子不愿亲近自己

郑女申诉，对方的行为破坏了她的家庭，甚至她的孩子在前夫的影响下也对她产生误解，不愿亲近她。

她说，在这几年协助他处理售卖佛像的事务下，也发现对方并不是一个老实人，在成本仅数十或数百令吉，他却以上千甚至数万令吉将之卖出。

游佳豪：盼唤醒沉迷宗教失理智者

另一方面，游佳豪指出，有不少利用宗教的名义接近女性，进而诈财骗色的事件发生，因此他希望借此机会唤醒更多因沉迷于宗教而失去理智的人。

他说，在上述事件中，若事主在被迷奸后立即报警处理，其投诉是成立及被受理，惟在事发多年后，事主甚至与对方居住在一起，即使报警恐怕也不构成强奸罪，因警方有理由相信两人为情侣关系。

无论如何，他表示，针对事主遭对方暴力对待一事，投诉局将会向警方跟进调查进展及情况。