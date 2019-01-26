曹建廷．理所当然的真相 知识与真相之间始终隔着一道鸿沟，我们也不可能做到绝对客观。但我们不能堕落到“世界已不存在所谓事实真相，只有各种立场”这种犬儒至极的姿态。

去年年底，大马穆斯林联盟（ISMA）发起了拒绝世俗政府的请愿书，短短两天内便获得约19000人签署。前年年底的尤索夫伊萨东南亚研究院民调则发现，57%柔佛州马来受访者支持不区分宗教信仰，对全体大马人实施伊刑法。

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这个主张当然不代表所有本地穆斯林，但程度不容我们忽视。身为非穆斯林，我们难免觉得穆斯林支持建立神权国，是霸道压迫少数族群，无视非信徒福祉。可是对许多虔诚穆斯林来说，成立神权国不止百分百理所当然，更是为了大家好。经文强调，非信徒将在审判日遭受惩罚；既然如此，如果建立神权国、让真主的光芒普照大地，让误入歧途的所有非穆斯林都受到感化、避免受难，岂不是好事？不难想像，这些穆斯林可能觉得抗拒神权国的朋友只是暂时没有悟得真理、出于无知的恐惧而反对惠及众人的好事。只要感受到神权国的好，非穆斯林自然会信服，而神权国又怎可能不好呢？

这种陷阱不只被有宗教信仰的人犯上。很多人以为如果没有宗教，人自然会理性思考，由于短视而导致的社会问题就能迎刃而解。但中国政府打压诸教后，法轮功成功兴起，给中南海带来不少麻烦。今天中国人以无神论者居多，但取代宗教信仰的不是逻辑思考，是狂热民族主义。正如穆斯林相信伊斯兰的光芒总有一天会照亮整片大地，无神论者也一厢情愿地觉得，大家总有一天会看清并接受经过科学验证的真相。这使他们在企图说服大家时罔顾人感性的一面，甚至变得傲慢。

撇开信仰不谈，当我们为了政治争论得不亦乐乎，我们容易以为：只要对方看清真相，就会站在我们这边。

我们把对方标签为愚民，希望有一天他们会看清自己多么愚蠢。但谁的真相才是真相？当我们认为对方总有一天会发现自己是错的，我们就少了去说服对方的意愿。

我们执着地等对方跪着来到这边，说：你是对的，我知错了。结果那一天永远都没有到来。

客观真相永远存在，例如一加一等于二，我不能说一加一等于三，然后指望别人尊重我的“个人意见”。真理必须越辩越明，讨论不能只是各自表述。当我们有问题需要解决，虽然我们应该尊重各方意见并寻求共识，但还是必须找出最可行的方案。是的，知识与真相之间始终隔着一道鸿沟，我们也不可能做到绝对客观。但我们不能堕落到“世界已不存在所谓事实真相，只有各种立场”这种犬儒至极的姿态。

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一加一永远都会是二。

然而，客观真相固然重要，我们却不能罔顾存在于人们心中的种种“真相”。就算那些信仰听起来可笑，或者逻辑方面不堪一击，它们的信徒还是有能力反扑，甚至他们就是主流社会。你要怎样说服他们跟你合作？是嘲讽他们眼中的真理吗？正如我们不大可能被他们笃信的真相说服，他们也不大可能信服我们所追求的真相。

当各方都一味相信自己眼中的真理会造福世界，是为了大家好，我们要怎样和平共处？不容易啊！