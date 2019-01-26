美食照被误当猪肉餐惹议‧马航杂志将禁“猪肉”字眼 根据马来邮报报道，在社交媒体疯传该杂志使用一张猪肉的图片后，未来这份放在马航机舱内的杂志禁止使用“猪肉”字眼。

（八打灵再也25日讯）马航杂志《Going Places》不会再出现“猪肉”的字眼。

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原禁猪肉照可用“猪肉”字

根据马来邮报报道，在社交媒体疯传该杂志使用一张猪肉的图片后，未来这份放在马航机舱内的杂志禁止使用“猪肉”字眼。

根据较早时的规定，禁止使用猪肉的照片，但是“猪肉”字眼还是可以使用。

据瞭解，在该杂志日后的文章会以“非清真”的字眼取代，而不会提及任何猪肉的菜肴，即使在餐厅的菜单出现猪肉餐点。

马航之前针对此事发文告澄清，“Going Places”中所刊登的美食照片并不是猪肉，而是切片和牛及章鱼。

文告指出，马航对所刊登的照片造成困扰深感抱歉；引起困扰的照片实际上是杂志中的其中一则餐厅广告，内容为相关餐厅的重点菜色。

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“马航提供飞往世界各地的服务，有来自世界各地的乘客；和其他生活杂志的目的一样，这广告的目的是要向世界各地的游客推荐这餐厅。”