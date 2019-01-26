商家出钱出力迎春．新村红灯笼高高挂 新春跫音近，只看新村就知道！离新年只剩下11天，许多新村已是红灯笼高挂，风一吹穗子飞扬，走在面抬头望，满满的都是春的气息！

九洞新村的红灯笼旁还有金色灯笼和“恭喜发财”灯饰点缀，只要驾车经过，就能收到祝福。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保25日讯）新春跫音近，只看新村就知道！离新年只剩下11天，许多新村已是红灯笼高挂，风一吹穗子飞扬，走在面抬头望，满满的都是春的气息！

广告

昆仑喇叭新村的红灯笼挂满村内，颇有铺天盖地之感。（图：星洲日报）

许多华人新村会在新年来临前为村子 进行装饰，有的是国州议员拨款协 助，有的是当地社区领袖登高一呼，有的则 是村民商家出钱出力，都是希望能让村里更 有年味，也让外地回乡的游子一入村门就感 受到家的温暖。

新邦波赖新村的入口处，已有灯笼欢迎你入村。（图：星洲日报）

最普遍及有气氛的装饰就属红灯笼，在 巷子上一连挂上好几排，新年气氛就来了； 尤其到了晚上华灯初上，灯笼一亮，似颗颗 红珠，更显喜庆，走在底下倍感愉悦；有的 新村还另缀以各种小灯笼或灯饰，令朴实的 新村变得璀璨。

许多民宅自家也会张挂新年灯饰，再将 庭院里收拾干净，布置一番，若再配上新村 街上的大红灯笼，街头走到巷尾，整个村子 都好似被春风照拂过，新春气氛特浓！