英足总杯‧客场淘汰阿申纳‧曼联豪取八连胜 第31分钟，阿申纳旧将桑切斯在禁区内接卢卡库低传，单刀晃过门将切赫，为曼联攻入第一球，阿申纳球迷报以嘘声。

阿申纳旧将桑切斯（中）为曼联首开纪录后，与队友相拥庆祝。（图：法新社）

（伦敦26日讯）曼联25日在英格兰足总杯第四轮比赛中3比1战胜主场作战的阿申纳，取得八连胜的同时闯入足总杯16强。

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做客酋长球场的曼联前30分钟一直处于被动。第31分钟，阿申纳旧将桑切斯在禁区内接卢卡库低传，单刀晃过门将切赫，为曼联攻入第一球，阿申纳球迷报以嘘声。桑切斯去年加盟曼联以来，一直受到伤病困扰。这是他在曼联参加的32场比赛中，攻入的第四个进球。

仅过了两分钟，卢卡库右路再次送出绝妙传球，无人防守的林加德轻松破门。上半场结束前两分钟，拉姆塞左路突破，小禁区附近传中，奥巴梅扬跟上铲射入网。

下半场刚开始，拉姆塞射门被曼联门将罗梅罗托出横梁。第82分钟，博格巴后场得球后一路突进，在禁区前沿起脚冷射，切赫将球扑出，马蒂亚尔补射破门，粉碎了阿申纳扳回比分的希望。

这场比赛阿申纳不仅输球而且有两名大将受伤，先是索克拉迪斯上半场膝关节受伤下场，下半场队长科斯切尔尼也因面部受伤離场。（新华社）