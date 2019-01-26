拉温登．马来西亚2019年前进之路 我们必须超越种族和宗教，以实现国家团结。

在2018年马来西亚度过了动荡改变的一年。踏入2019年，我们的国家将秉持着信心，继续向前迈进。

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时间一分一秒过去，我们有太多的事情需要完成，却拥有太少的时间。

我希望国家可以变得更美好，而我相信这可通过一个更健全的教育体系来实现，为我们带来更优秀学者和使国民团结一致。我们需要创新、富有成效和高度纪律的马来西亚人。我们希望能把更高人文价值观灌输与马来西亚人。

我们也需要更多精通数理和富有创新精神的马来西亚人，他们将为我们国家带来更大的发展。许多马来西亚人强烈认为，为了实现民族团结，我们必须废除华淡小。一旦落实这个建议，只会为国家带来更大的混乱和扩大族群之间不信任。我们必须通过运动会、辩论、开放日、互相拜访以及强制性的公民和团结等计划，促进所有学校之间的互动。政府有必要改善愿景学校，以确保马来人和非马来人之间有更好交流。我们还必须减少学校中的宗教信仰课程。

如果没有过于积极地灌输宗教，更多印裔和华人学生将选择就读国民学校。教师和校长的任命也必须根据表现，定期进行审查和擢升，而不是基于他们的种族背景。

另外，我们需要关注青年的未来发展，60%的马来西亚国民是年轻人。他们是国家的未来。我们必须计划和改善教育系统，特别是中学过渡到大学或技术学习。按我们目前的教育系统，也就是SPM考试将于11月结束，成绩将在今年4月公布；技术学院也将在6月份开始招募学生。事实上，6个月的等待时间太长了;一些年轻人参与了不良活动，如：“飙车族”，“大耳窿帮派”和犯上强盗等罪行。可能有部份学生会得到一份兼职工作，并且随着时间的过去，他们就决定继续工作，而不是继续接受进一步的教育，因为他们享受了“赚钱和消费”的快感。

基于我们的SPM学生率辍学率有可能会提高，我们需要青年部、教育部和人力部的密切合作，无间隙地解决这个问题。学校必须在中五的最后学期之前确定拿一些人是弱势学生，确保他们在技术学校或中心参加为期六个月的课程，学习木工或水管安装等技术科目;安装电线或电机技术等领域;家政，缝纫和烹饪;园艺或农业等农业活动;甚至是文学课程，如：写作或速记。所涉及的学校和部门必须寻求一切方法来遏制我们的青年人受到负面影响，并将他们的注意力转移到更积极的领域。

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此外，我们必须创造一个更有爱心和爱心的社会，一个更注重人文的社会。如果我们全面关注青年计划，监狱和警察部队的开支也会随之减少。我们必须从幼儿园到大学启动相关课程。我们教育系统必须配合这一点，让所有非政府组织参在首相署的国家团结与社会和谐部门领导先一起集思广益，思考如何建立真正的马来西亚精神，以创造一个更美好国家。

无可否认的，我们因种族，宗教和语言而产生分歧。国家团结与社会和谐部门必须推出相关项目。我指的不仅仅是在节庆期间为公众举办大型门户开放宴会，我们已经厌倦了这类活动。我建议可举办宗教间对话，以便在我们的社区中分享彼此信仰的教义和价值观。同时，我们也应避免强调任何一个种族的负面印象，而是倡导彼此族群积极的一面。针对这一点，大众传媒发挥了重要作用，电视台和广播电台必须特别注意种族融合，而不仅过度强调单一种族。

我们必须分别为非马来人提供更多节目，例如印度和中文电视节目。此外，我们也不应该忘记我们在东马来西亚的同胞，即沙巴人和砂拉越人。政府也必须向他们提供分享其思想、信仰和意见的平等机会。只有这样，我们才能朝向努力相互理解。在一个国家的宽容、彼此理解和尊重中，形成一个统一的立场。我们必须真诚表达对其他族群的关系。我们也应该标榜出每个地区的“无名英雄”，不分种族或宗教，以便所有人都认识到不同族群之间的良善行为。

我们必须超越种族和宗教，以实现国家团结。

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政府必须为所有群体提供平等机会。他们所信仰和肤色，不应是与他们被质疑的理由。政府必须向所有人提供公平的商业机会。过去几年来，资源回收合同一直给予特定马来人，此现象现在必须停止。工作合同必须均匀分配给所有族群，使到各族群能维持健康的竞争。位于高速公路沿线休息站的食品摊位，仅为其客户提供马来美食，但这是不应该出现的现象。为什么限制休息站只贩售马来食品？当然，华人和印度人也应该获得经营食品摊位的许可。这不仅可以展现公平的商业机会，同时还可以为所有客户提供更多的食品选择，这一举措是可行的。新政府应该有新变化。政府必须与大道特许经营者密切合作，以便使各领域都能有各族的代表。

如果我们能够以专注和认真的方式解决教育、青年、经济和团结问题，我们的国家将变得更伟大。成为一个不受宗教或种族主导的国家，而是一个能够通过多元种族、宗教和文化的出类拔萃国家。任何人都不应该因为他或她是少数人而被忽视。政府必须平等地看待每个少数群体或多数人，重视绩效。马来西亚被称为一个独特的多种族和多文化国家，有几个不同生活方式和信仰的族群，且可以和平共处。这种独特性应该得到进一步加强和维护，而不是成为我们下一代历史课本中的记录。如果每个政治家都能对超族群或宗教的领导引以为傲，同时坚持我们的国家原则，我相信马来西亚肯定会取得成功。