未持合法证件 没出示护照‧狮城男非法入境罚款5500 一名新加坡籍摩哆车骑士因为违法入境我国购买汽油及药物，触犯移民局法令及护照法令，而被判处罚款5500令吉。

（柔佛‧笨珍25日讯）一名新加坡籍摩哆车骑士因为违法入境我国购买汽油及药物，触犯移民局法令及护照法令，而被判处罚款5500令吉。

广告

此案男子莫哈末里扎利曼（27岁）今日在北干那那移民局特别法庭面控，被告是在今年1月8日于新山关卡摩哆通道触犯相关条例而遭逮捕。

被告面对的2项控状分别为从关卡入境马来西亚时未持有合法证件，以及从关卡出境到新加坡时没有向移民局官员出示护照，分别触犯1959年移民局法令及1966年护照法令相关条文，被判处罚款5500令吉，或以监禁5个月取代。

被告在法庭面控时表示认罪，承审法官为查希拉莫哈末尤索夫。被告之后办理了缴付罚款手续。

大马男违法出境

撞官员遭罚款



在另外一起案件中，一名大马籍男子惹卡纳斯（35岁）被控试图从关卡违法出境到新加坡，并以摩哆车撞向一名移民局官员，试图逃离现场，而被法官判处罚款4100令吉。

此外，今日也有12名大马籍人士因为从关卡出境到新加坡时，没有向移民局官员出示护照而抵触1966年护照法令相关条文，被法官判处罚款介于1400至1700令吉。