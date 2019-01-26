龟咯三村发动大扫除．垃圾不落地龟咯更美丽 年关将近，家家户户开始大扫除，在龟咯渔村及旅游区，龟咯三村 （山顶、港脚及咸水港）村委会联合海角比爱工作室及大专生下乡服务员日前筹办“垃圾不落地，龟咯更美丽1.0”，参与的志工一起动手捡起街道和地面上的垃圾，积极推动龟咯环境整治，希望能起到抛砖引玉的效果。

县议员、村长和大专生组成团队，在龟咯旅游区捡拾地面的垃圾。（图：星洲日报）

（柔佛．笨珍25日讯）年关将近，家家户户开始大扫除，在龟咯渔村及旅游区，龟咯三村 （山顶、港脚及咸水港）村委会联合海角比爱工作室及大专生下乡服务员日前筹办“垃圾不落地，龟咯更美丽1.0”，参与的志工一起动手捡起街道和地面上的垃圾，积极推动龟咯环境整治，希望能起到抛砖引玉的效果。

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大约20名人士包括当地村长、县议员、村民、 大专生参与这项活动，他们动手清理龟咯街道上及 渔村桥路上的垃圾及一些较大型的废弃物，在短短 2小时内便收集到数十袋垃圾，然后集中交给南方环 保有限公司的罗里处理。

年关将近，龟咯地区的垃圾量大增，一些大型废弃物遭人丢弃在路旁。（图：星洲日报）

林建伟：度假屋业者应推动环保

参与这项清洁运动的龟咯山顶村长林建伟在接 受星洲日报《大柔佛》社区报询问时表示，目前南 方环保有限公司都有派员到龟咯地区收集及清理垃 圾，惟仍有一些人士为了方便，随手扔垃圾，甚至 把垃圾丢下大海，影响当地卫生环境。

也在当地经营海上度假屋的林建伟认为，度假 屋经营业者应该全力配合相关单位，推动龟咯环境 的环保工作，因为他们是直接面对游客并推广在地 旅游的前线人员。

“龟咯两村有大约80家度假屋业者，业者们应 该积极的参与和重视生态保护，让龟咯的绿色生态 旅游能永续发展。”

据了解，由于管理和环境的因素，龟咯长期以 来面对环境卫生的问题，港脚及咸水港两村长久以 来缺乏有效的排污系统，没有中央化粪池系统，加 上海上不时漂来大量垃圾，进入渔村范围，一直冲 击当地的旅游区形象。

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此外，由于龟咯以美味海鲜闻名，这里的海 上民宿业兴起，每逢周末和假日，都有国内外游客 大量涌入，保守估计每周至少有3千名旅客到这里 游玩，吃海鲜，入住民宿休闲度假；每年数以万计 的旅客到来，所产生的垃圾量也十分庞大，一些不 负责的人随手扔垃圾，有些人甚至把垃圾直接丢下 海，造成垃圾问题永远无法根除。

义工们将收集到的垃圾，集中交给南方环保有限公司的罗里处理。（图：星洲日报）

王联财：垃圾问题需各单位紧密合作

针对龟咯所面对的垃圾和环境卫生问题，龟咯港脚村长 王联财认为，垃圾和环境卫生的问题需要制定整治 方向。地方政府相关人员、村委会、县议会、南方环保有限公 司、村民及各单位都需要紧密的合作与配合。

“首先，村委会必须领导地方的居民提升环保意识，村民 有责任参与到保护环境的工作上。”

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他表示，垃圾问题并不是被动的等待政府处理，村民要有 自动自发的精神除了关心自家卫生，周围环境的整洁也是自身 的责任与义务，需要关心和重视，不能自扫门前雪。

他说，旅游业和渔业是龟咯经济命脉，因此环境卫生将直 接和间接影响村民的利益，所以大家都有责任共同面对。

洪汉哲：通过教育才能治本

另一方面，龟咯咸水港村长洪汉哲认为，唯有通过教育才 能治本。教育是长期工作也应该从小开始，龟咯当地三所华小 可以配合政府或非政府组织开展宣导的工作，鼓励孩子参与环 境清理，家长老师也应该身体力行。同时，有关当局也可向外 来游客宣导保护环境及海洋的重要性。

“只有大家都不乱丢垃圾，环境问题才能长治久安。日本 就是我们可以学习的对象。”

郑舒维：县议会重视龟咯环境问题

负责龟咯C区的笨珍县议员郑舒 维表示，随着农历新年即将到 来，龟咯渔村和旅游区的垃圾量也增加 许多，通过这次的“垃圾不落地，龟咯 更美丽1.0”清洁运动，可以发现除了日 常垃圾，也收集到一些大型物件、旧电 脑、建筑材料等。

他表示，县议会非常重视龟咯的 环境问题，将会每月安排有关部门全力 配合各组织筹办的清理活动提供后勤支 援。

他披露，当局有意提升当地收集垃 圾的设施和程序，同时要求有关单位进 行一个报告，调查海上垃圾的来源，以 便从中找寻对策。

需申请资源处理海上垃圾

经过一段时间的观察，他发现当地 海上垃圾的来源，一部份来自海外，另 一部份来自当地的商家和居民。

他表示，由于附近的多个马来甘 榜没有收取垃圾服务，村民自行处理垃 圾，有些垃圾从被河水带入大海。

“一些海上垃圾也漂到丹绒比艾国 家公园，对生态造 成影响。”

他表示，在处 理海上垃圾问题方 面，人力是无法清 理得完，但是州内 的环保公司目前也 没有处理海上垃圾 的相关经验，因此 需要向联邦政府申 请所需要的相关资 源和工具。

应从公民教育着手

他认为，为了 有效解决龟咯的垃 圾问题，不能只靠 定期的清洁运动， 最重要的从公民教 育着手。

他呼吁龟咯村民和相关业者积极配 合政府和非政府组织的清理活动，并以 身作则处理好自家垃圾避免垃圾跌入海 里。