庄敏．林吉祥须“摆脱”纳吉 纳吉不应该是林吉祥胜选后的政途重心，法庭及法律自会给他应得的判决。就连恨纳吉入骨的马哈迪、安华和旺阿兹莎已经不屑再谈起纳吉，林吉祥不该继续浪费时间在纳吉身上。希盟唯有交出成绩单，才能让国阵、巫统和纳吉翻不了身。

曾经在败选后被人民视为过街老鼠般谩骂及唾弃，选前早已被冠上“国家罪人”恶名的前首相纳吉如今“强势回归”，最近更成了社交媒体上的红人，相信这是509变天成功时，无人想得到的事。

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没人料到纳吉沦为反对党不足1年时间就能翻身，社交媒体帖子所获得的赞和分享次数，远比任何部长、执政党议员，甚至首相敦马哈迪来得高。过去纳吉还是首相的时候，网民在他帖子留下的大多数都是“愤怒脸”或是批评及咒骂他的留言，他现在获得的回竟变成了赞、笑脸及爱心。

纳吉还开了一个新的中文脸书专页，幕后团队会将他在个人专页上的每个帖子内容翻译成中文，让过去大部份要纳吉下台的华裔”重新认识”他。希盟的确应该紧张，这从未想过会发生的事来得太快，让作为“纳吉政敌”的他们感到措手不及。

人民当初愤而投票换政府，主要原因正是贪污丑闻缠身的纳吉，而纳吉落实的GST也被人民视为通膨及物价高涨的导因，加上国内经济表现不佳，民不聊生，人民活在水深火热，也全都归咎于纳吉政府。

当时，纳吉仿佛就是国阵的负资产，许多国阵成员党，甚至巫统本身都怪罪纳吉拖累国阵。可为何，如今过去不满及厌恶纳吉，甚至在509投票支持希盟的普罗百姓，如今却会在纳吉的帖子按赞？

无非，就是纳吉调侃希盟“无时无刻都在找地方U转”、讽刺行动党“老大”林吉祥应该受委为“纳吉事务部长”、将希盟依然无法兑现的承诺制作成兑换券要金马仑选民去找希盟领袖兑现大选承诺，无需在补选期间再许下新的承诺……都令人民有所共鸣。最近的金马仑补选，纳吉更是针对行动党“老大”林吉祥的每一篇文告来作出回应，林吉祥挑战他来见原住民，他来了，还附上大批原住民出席他活动的照片，要证明原住民记得他与同是前首相的父亲敦拉萨为原住民带来的发展；林吉祥质问纳吉及国阵对原住民的贡献，纳吉亲自来到金马仑，拍下自己在金马仑2011年土崩以后批准拨款为灾民重建家园的照片。纳吉与林吉祥之战，金马仑补选这一回合，前者占尽上风。

与其说纳吉来金马仑是为国阵候选人南利助选，不如说他是亲自到金马仑来向当地选民及原住民，还有全国人民说明他过去任相的政绩，让人民去评断及比较国阵与当今政府希盟的执政表现。

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林吉祥在希盟赢得大选以后，依然频密的发文告，至少几天会有一则，有时甚至可以一日三则。509至今的9个月来，林吉祥的文告总有几个关键字的曝光率甚高：纳吉、国阵、盗贼治国及1MDB等。

没错，这些字眼似曾相识，几乎与选前希盟还没成功赢得政权时一样。但如今人民对林吉祥或是行动党，还有火箭部长及领袖们所寄予的厚望及要求，不只是告诉人民国阵及纳吉有多腐败，如果国阵继续执政大马又会如何变得更加糟糕，因为现在的政府不是国阵、不是纳吉，而是希盟。

纳吉这么多帖子下来，媒体都明白这些只是纳吉与行动党和希盟耍嘴皮子，还有调侃政敌来为自己出一口气而已，然而纳吉的其中一个帖子却令我颇有感触。

“林吉祥已经不想找出阿旦都雅、赵明福、安东尼凯文及胡先阿末之死的真相了吗？这些不是他总是将之与我挂钩的案件吗？”

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林吉祥必须从“怪罪纳吉及国阵瘾”中抽离，甚至停止与纳吉之间对人民生活毫无帮助的政治口水战。这不是在向纳吉认输，而是认清自己如今已是执政党的角色，有更重要的事要做，何必与反对党纠缠争输赢？

林吉祥过去当反对党奋斗了50多年，胜选后却不觊觎官位，赢得了全民的钦佩和尊重。然而，人民期望林吉祥在政府及希盟的角色是鞭策希盟政府，当政府做得不够好的时候，林吉祥能给予建议及忠告，确保希盟及行动党实现他理想中的新马来西亚，兑现竞选承诺，让人民不后悔在509的选择。

纳吉不应该是林吉祥胜选后的政途重心，法庭及法律自会给他应得的判决。就连恨纳吉入骨的马哈迪、安华和旺阿兹莎已经不屑再谈起纳吉，林吉祥不该继续浪费时间在纳吉身上。希盟唯有交出成绩单，才能让国阵、巫统和纳吉翻不了身。