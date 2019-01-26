许俊杰．欺人太甚 3个国家，3件事情，都是新闻版头的大事，都互相关连，却也让人看清一张张虚伪的嘴脸。

3个国家，3件事情，都是新闻版头的大事，都互相关连，却也让人看清一张张虚伪的嘴脸。

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哪3件事？是澳洲施压促印尼不可假释峇厘岛爆炸案主谋阿布峇卡、印尼政府因此撤销假释主张、和大马朝野政党又在废死课题扛上。

是这样的，印尼总统佐科威原有意假释2002年峇里岛爆炸案的激进派教士阿布峇卡，理由是现年80岁的囚犯“又老又病”，因此恻隐心大作，想要让这个十恶不赦的极端分子告老还乡。消息传开后，印尼国内外的反对意见，与大马反对废死声浪是一样的，眼见众怒难犯，印尼的安全事务部长威兰多赶紧出来澄清，指佐科威已指示要“彻底并全面研究”，尔后又以囚犯拒绝宣誓效忠印尼的“建国五原则”，宣布取消假释献议，让他为自己的罪行继续吃牢饭。

你还记得峇厘岛爆炸案吧？

2002年，阿布峇卡带领恐怖组织成员，主导峇厘岛系列爆炸案，造成200多人遇害，其中以澳洲游客占最多人，达88人。后来，印尼政府在其中一个爆炸案现场建起纪念碑，也处决了死不悔改的3名罪犯，没有人会嚷嚷要印尼政“保障罪犯人权”、“有改造的机会”、“要用大爱来教化”把死囚改判终生监禁，要所有印尼人用税金来奉养他们一生吃好住好还享有终生免费医疗，人人都赞成这些人在2008年的某个午夜，被行刑官枪决，包括澳洲时任政府官员，和一众罹难者家属。

因为那场爆炸案，太可怕了！

如此罪大恶极，十恶不赦的阿布峇卡，怎么没有一起被枪决？原来这个被视为“印尼最危险恐怖份子”的回祈团精神领袖，除了主导峇厘岛爆炸事件，更在2011年也因协助、支持亚齐多个恐怖主义训练营，被逮捕后依印尼反恐法律被判处15年监禁，照样没有给他好日子过。

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在一片反对声浪中，佐科威不像大马政府高官般，摆出强硬到底的姿势，他从善如流，撤销假释主张，而做为最多人遇难的国家，澳洲总理莫里森也说话了：“许多澳洲人在那晚死于可怕的恐怖攻击，请不要忘记，当年恐攻不但让许多外国人士丧命，也导致了许多印尼人的死亡。”

对啊，很多澳洲人都在那晚死于可怕的爆炸，里面也包括印尼人，所以莫里森要印尼政府把阿布峇卡关到死，否则他无颜面对88名罹难者与家属，还可能因此而丢官，但澳洲政府很大爱很讲究人权，那里没有死刑，就算你罪该万死也不会死，可以在澳洲监狱里吃好住好才死。

所以，他以“澳洲与印尼有极好的反恐伙伴关系”来要胁，说两国都要相信和清楚预防阿布峇卡让巴席再次处于任何可以煽动恐怖事件的状态，呼吁印尼政府不要对这个人宽大处理。真是好棒棒，“处死阿布峇卡”这么“残忍”的事，还是让佐科威来做，他只管拍拍下手，反正他没杀人。

在印尼得了便宜还卖乖后，那些虚伪的澳洲官员又想在大马司法上指指点点。蒙古女郎谋杀案，家属求偿一亿令吉案件的首席律师蓝卡巴星在案件聆审首日后对记者说，除非废除死刑，否则澳洲不会允许大马引渡涉案的前特警西鲁返马受审。

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他说，虽然已有暂缓令，澳洲政府不会理会，只要死刑依然存在，就不认为澳洲政府会引渡西鲁回国。这一说法，引起坊间怀疑政府决定废除死刑就只是为了引渡西鲁。

至于吗？行文至此，你们看清了那一张张虚伪的嘴脸了吗？

谨此摘录伤心的沈依玲（吴易甜母亲），在看了朝野党员在废死课题上混乱焦点的报道后，在脸书上的伤心留言：“如果我以身为6年前被谋杀的15岁少女吴易甜的母亲，忍着悲痛，向你们讨一个签名，希望你们支持我们反废死的立场，希望政府还我们一个公道，你们也会阻挡着我，对我喊‘恭喜发财’吗？

日前，有另一火箭议员辱骂欲趋前询问废死立场的马青成员。老人家林吉祥更是开记者会反击昨日‘恭喜发财’事件。他说火箭尊重签署反废死运动；他说马华政治化反废死；他说马华欲借此机会借尸还魂……林吉祥，请问‘借尸还魂’这四个字是意指我死去的孩子吗？是在侮辱所有含冤待雪的受害者吗？

借谁的尸？还谁的魂？马华在做着的并不是坏事，他们仅仅在争取人们的支持与签名反废死，在这一个课题上，他们做错了什么？

这就是我们拼了命要换的新政府。这就是我们选出来的人民代议士。

我除了哭，还可以做什么？”