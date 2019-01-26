机场公司：索赔逾4亿‧亚航反起诉不存在 大马机场（雪邦）私人有限公司今日澄清，根据大马航委员会法令，亚航所谓的超过4亿令吉金额索赔的反起诉并不存在。

（吉隆坡25日讯）大马机场（雪邦）私人有限公司今日澄清，根据大马航委员会法令，亚航所谓的超过4亿令吉金额索赔的反起诉并不存在。

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该公司发文告说，由于被告将援用2015年大马航空委员会法令（MAVCOM）中有关解决争议的法定条款提出相同的索赔，因此，并没有所称的4亿令吉金额的索赔反起诉，或在民事诉讼中具体化同样的细节。

文告称，大马机场控股有限公司董事局宣佈，其全资子公司大马机场（雪邦）私人有限公司已于去年12月10日向吉隆坡高庭提交独立令状和声明书，起诉亚航X有限公司和亚航有限公司。

文告说，被告已在1月24日分别为1月23日的民事诉讼提出辩护（“抗辩”）。在辩护中，被告声称，被告人遭受了估计超过4亿令吉的损失和损害。

文告说，原告强烈反驳被告在抗辩中提出的指控，原告将提交答辩声明。

“原告将在原告和或公司提供详细信息后，在适当的交汇点回应被告所称的损失和损害。”

亚航日前就去年大马机场控股公司针对未缴纳的机场税起诉亚航，宣佈反起诉大马机场控股公司，为亚航X寻求4亿令吉的损失赔偿。