再起1372万走私烟酒‧警4突击行动捕4男

（柔佛‧新山25日讯）武吉阿曼内部安全及公共秩序部继19日破获160万令吉走私烈酒后，23日再依据搜获情报展开4项突击行动，起获2095箱总值达1372万2200令吉的走私烟酒，同时逮捕4名本地男子助查。

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武吉阿曼内部安全及公共秩序部（KDNKA）副总监拿督再纳阿比丁，今日在新山淡杯警局召开新闻发布会披露，该部情报特别调查组是在23日下午1时10分至3时之间，联合柔佛州警察总部于峇株巴辖永平及新山展开4项突击行动。

其中，2项行动在新山，2项行动在永平，并于上述4个突击点顺利破获数量庞大的走私烟酒。

160万私酒案获线索

再纳阿比丁透露，该部情报特别调查组是在跟进调查本月19日在雪兰莪州蒲种金銮镇工业区起获的160万走私烈酒案件中查获新线索，随即部署打击由非法集团运作的烟酒走私案。

他指出，在上述4个地点起获的走私烟酒，包括1499箱价值达1229万1800令吉的香烟、596箱价值达143万零400令吉的酒类。警方在行动中也扣押8辆价值为68万令吉的小型货卡。

他说，警方兵分四路展开的行动，也逮捕4名年龄介于37至49岁的男子，他们分别为一名华裔及3名巫裔。

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4男拥多项犯罪前科

据调查，落网男子个别拥有多项犯罪前科，即16起、11起、9起及3起。所涉及的案件除了走私，还包括：毒品、贩卖盗版光碟及暴力犯罪。

再纳阿比丁说，警方目前已援引1967年关税法令第135（1）（i）（aa）条文调查这起案件，被捕的4名嫌犯，其中两人将被延扣7天，即从24至31日；另两名嫌犯则延扣4天，即从24至27日，以协助警方查案。

针对今次案件，再纳阿比丁说，该走私烟酒集团是通过陆路从外国将一批烟酒带入我国，之后以“分批”

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方式，以3吨重的小型货卡将烟酒运送到目的地。不过，他不排除该集团也以大型货柜罗里运输的可能性。

警方初步调查也显示，上述集团在我国运作已有三四年，其主要供应私酒私烟的市场，除了新山和南马一带，还包括巴生河流域。

目前，当局也在进一步追踪有关集团是否与其他非法集团互有联系，同时也在侦查集团幕后主使人。

出席新闻发布会的警官包括武吉阿曼内部安全及公共秩序部情报特别调查组主任黄禩兴、柔州副总警长卡玛鲁丁、刑事调查组主任尤索夫、新山北区警区主任莫哈末泰益等。