关丹广场酒店迎己亥年．新春布置不见猪
2019-01-26 11:11
关丹广场酒店迎己亥年．新春布置不见猪
猪年到，关丹广场、酒店、购物中心等公众区域不见猪踪！
（关丹25日讯）猪年到，关丹广场、酒店、购物中心等公众区域不见猪踪！
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与各购物商店及超市挂满各种猪造形或图 案饰物相比，购物广场与酒店在设计2019已亥 猪年新春布置方面，则显得谨慎许多。
在关丹各主要购物中心及广场，新春装饰 及布置都不见了已亥年的主角──猪，业者们 不约而同避免采用“猪”作为新春布置轴心。
相反地，业者们改以其他充满春节喜庆气 氛的饰物，作为今年的新春布置。有的商场以 招财猫、桃花树、中国剪纸、红灯笼等，作为 新年的布置。
民众对商场新年布置有感而发，在社交 平台以“我们不一样，去年是鱼年，今年是猫 年”发贴，表达心中的感受。
郑莲珠：不主动建议用猪作装饰
关丹TC Balloon业者郑莲珠受访时 说，除非有关商家的顾客全都是非 穆斯林，否则的话，她在向顾客提呈新春布 置计划书时，也主动不用“猪”作为装饰。
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她说，即使是2018狗年时，“狗”也不 会被选为装饰的主角，何况今年是猪年。
无论如何，她说，如果有关商店的顾客 是非穆斯林，如华人餐馆，则会选用“猪” 作为布置轴心。
“华人餐馆则接受要以生肖猪为布置主 角，我们也应消费者要求，以猪的肖像作为 新年布置。”
文章来源：星洲日报‧东海岸‧2019.01.25
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