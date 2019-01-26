林木生集团与霹政府签备忘录‧发展地摩基波2空地 在此协议下，林木生集团将发展靠近霹雳州巴登巴冷县位于地摩占地50英亩的地皮，以及乌鲁近打县基波的41英亩地皮，估计发展总值约2亿令吉。

在阿末法依沙（左五）的见证下，林福山（左四）與霹雳州秘书署总执行长阿兹祖拉曼（右三）交换文件。

（霹雳‧怡保25日讯）为响应政府的“居者有其屋”政策，林木生集团（LBS）子公司Bimbingan Simfoni私人有限公司与霹雳州政府秘书署（SSI）签署谅解备忘录，共同发展位于霹雳州地摩（Temoh）和基波（Chepor）的两块空地。

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双方是在霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙的见证下，签署谅解备忘录。在此协议下，林木生集团将发展靠近霹雳州巴登巴冷县位于地摩占地50英亩的地皮，以及乌鲁近打县基波的41英亩地皮，估计发展总值约2亿令吉。

这两块地皮预计将会作为综合发展项目，建造价格实惠的毗连式房屋、排屋和半独立式房屋，并会在今年第4季动工，预计在3至4年内竣工。

未来10年交付100万可负担屋

林木生集团董事经理丹斯里林福山在签署仪式上表示，可负担房屋目前是政府关注的焦点之一，因此该集团和霹雳州政府秘书署之间的合作，能协助政府实现在未来10年内交付100万间可负担房屋的承诺，同时也承诺将在州内建造符合购屋者需求的房屋，尤其是可负担的房价。

霹雳州秘书署总执行长阿兹祖拉曼表示，霹雳州政府在近期宣佈的2019年发展计划中，将可负担房屋建设视为著重发展的领域之一。州政府也希望在5年内，以兴建5万间可负担房屋应市为目标。

出席者包括Bimbingan Simfoni私人有限公司董事拿督亨德里达兰、林木生集团执行董事拿督威拉林福源、拿督斯里林福翔和霹雳州行政议员杨祖强、州秘书再纳阿布瑟曼和霹雳州房地产局总执行长尤哈纳奥里。