黄振渊：鉴定局撤统考考证资格 刁难攻读法律独中生 （诗巫25日讯）针对大马律师执业资格鉴定局（LPQB）再度歧视华文独中统考文凭，甚至进一步撤销对独中统考文凭作为考取律师执业证（CLP）的资格一事，人联党都东支部今日发表严正声明。

人联党都东支部领导层及砂拉越律师公会诗巫分部代表于新闻发布会上，强烈不满大马律师执业资格鉴定局再度歧视华文独中统考文凭。坐者左三起为副主席林农均、名誉主席拿督孙春德、主席黄振渊、砂拉越律师公会诗巫分部秘书刘毖锐、支部妇女组主任邱绣淇、青年团团长田俊发和秘书江先平。

（诗巫25日讯）针对大马律师执业资格鉴定局（LPQB）再度歧视华文独中统考文凭，甚至进一步撤销对独中统考文凭作为考取律师执业证（CLP）的资格一事，人联党都东支部今日发表严正声明。

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该支部主席黄振渊今日在新闻发布会上说，日前本地一所提供法律课程的学院与独中生父母向该支部反映大马律师执业资格鉴定局突如其来的荒谬新规定，即统考文凭生若要报考大马律师执业证，还需拥有英国A水平或大马高级学校文凭。这导致独中生无法考取，也面对进退两难，制造许多困扰。

舆论压力下曾收回成命

黄振渊说，大马律师执业资格鉴定局曾于2017年11月突然宣布独中统考文凭不在是受当局承认的入学文凭之一。当时，该支部就义无反顾公开严厉斥责大马律师执业资格鉴定局高度歧视和不公平对待华文独中文凭，并要求全国人民、砂拉越律师公会、沙巴律师公会和大马律师公会，特别是华社一定要高度重视

大马律师执业资格鉴定局的无理和不公平的决定。

“我们的公开呼吁引起全国哗然。结果在舆论巨大的压力下，大马律师执业资格鉴定局不得不撤回有关规定，华文独中生也得以延续报考法律职业资格考试。”

经查询下，大马律师执业资格鉴定局已于2018年6月5日“静悄悄”通过新规定，该鉴定局同意2021年规定报考大马律师执业证，尤其华文独中生虽已考获法律学位，单凭华文独中文凭是不够的，还需拥有英国A水平或大马高级学校文凭至少2个科目及格。

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黄振渊称，大马律师执业资格鉴定局于2018年10月26日又发出另一道通知，即该鉴定局已于10月5日召开会议决议通过，从2019年开始，只承认以下的文凭学历认证为报考律师执业证的入学资格：

一、政府和私立高等教育学府颁发的大学预备班文凭

二、大马教育部颁发的大学预备班文凭

三、政府和私立高等教育学府颁发的大学预备班证书

四、国内外的法律本科学历

五、国际高级中学文凭（IB）

“大马律师执业证过去30多年设立以来，华文统考文凭学历认证都不是问题，而且有华文统考文凭学历的律师在社会也有优秀的表现。但是，大马律师执业资格鉴定局于2018年6月5日和10月26日先后发出的通告，清清楚楚把华文独中统考文凭排除在大马律师执业资格鉴定局承认名单之外。重要的是，这两份通知是发生在509大选之后。”

黄振渊说，在新规定下，没有A水平或大马高级学校文凭，这对正在海内外大学攻读法律的华文独中生将面对毕业后不能报考律师执业证的困境。他们若要成为执业律师，惟有毕业后报读英国律师公会的考试。但由于马币疲软，报考英国律师公会（English Bar）考试的学费和住宿费等每年需约20万令吉。在经济不景气情况，没有多少家庭能负担得起这昂贵费用的。第2个选择就是获取法律学位后，再屈就报考A水平或大马高级学校文凭。

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“总得来说，这种新规定，明眼人一看就知道是刁难华文独中统考文凭。全世界的职业例如医生、牙医、会计、工程和法律等专业协会的入学考试制度都是以本科学位的成绩为标准。没有人会去理会中学的成绩，因为中学的成绩是大学的入学标准，而且中学的成绩也已经被有关大学审核了。”

应急删不公平规定

黄振渊揶揄，全世界也只有大马律师执业资格鉴定局才会构想出如此荒谬的新规定来折腾独中生。家长们都纷纷表示这项规定除了不合理，不公平的规定，也显示大马律师执业资格鉴定局高度歧视华文独中统考文凭，目前该鉴定局新任主席是总检察长汤米汤姆斯。

“都东支部在此呼吁总检察长紧急召开会议，删除如此不公平、不合理，针对华文独中文凭的规定。我们呼吁砂拉越律师公会、沙巴律师公会和大马律师公会高度重视此事件，并紧急召开会议讨论新条规所带给华文独中统考不公正的严重后果。同时，也呼吁教育部长马智礼、副部长张念群，以及诗巫两位国会议员林财耀和刘强燕大力协助华文独中生，让有意攻读法律的华文独中生如愿以偿。我们更呼吁广大的华社要继续高度重视华教教育的问题，不能掉以轻心。”