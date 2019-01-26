网购货不对办．买唐装收到厕纸 随着农历新年到来，不少人都会上网购平台购买年饼、家电产品、服饰等；一名男子在一家网购平台，以29令吉80仙买了一件唐装，结果他却收到一卷厕纸！

该名男士在脸书上申诉，他在网购平台购买的衣服竟然货不对办，衣服惨变厕纸，令他大感不满。

（八打灵再也25日讯）网购令人又爱又恨；爱的是，选择多样化，价格可能更便宜，但令人恨的是，东西买了寄到手上却货不对办，退货又迟迟收不到退款！

广告

随着农历新年到来，不少人都会上网购平台购买年饼、家电产品、服饰等；一名男子在一家网购平台，以29令吉80仙买了一件唐装，结果他却收到一卷厕纸！

事主贴文申诉已退货

其他网民指也中招

这名男子昨晚在脸书的一个地方群组专页贴文申述，他于该网购平台买了一件男士唐装，不料在拆开邮寄来的包裹时，里头竟然是一卷厕纸，令他大为吃惊。

他也在脸书上贴出有关包裹的包装及厕纸的照片，以宣泄不满，该贴文引来其他网民热烈留言，指他们也中招。

这名男子在回复网民的留言时表示，他已向该网购平台做出投诉，并已把该“衣服”退货，目前正等待退款。

有关脸书贴文也引起不少网民转载及留言，纷纷表示在网购时必须留意店家的评价，甚至要该网购平台把无良网商列入黑名单，以免还有人继续受骗。

广告

针线盒开瓶器刷子都有

网民炮轰卖家

不少网民也贴图留言，指他们向该名网商购买服饰，一样收到“厕纸”，有者则收到针线盒，更扯的是，有人收到红酒开瓶器和刷子，令他们傻眼。

根据《大都会》社区报记者上该网购平台游览时发现，该网商所售卖的服饰价格几乎都是一样的，一律29令吉80仙，而当记者点击进去每一件衣服查看时，都有购买者留言，指收到非他们购买的物件。

他们也在网商的页面留言，要对方退款但声称不受理，有者还炮轰网商，指若没货，应该通知买家，而非胡乱邮寄“垃圾”给买家。

广告

也有买家留言，千万不要跟这个网商购买东西，因为买家收到的货物，并非他们购买的东西，而也有人劝请买家要先看看购物者对该网商的评价才下手订购。

倘若遇到任何网络交易诈骗，消费者可通过以下方式投报电话：03-88825822电邮：[email protected] 客户服务柜台：任何一间国内贸易、合作社及消费部办事处。