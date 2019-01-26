变异流感病毒致脑炎？ 辟谣平台：是并发症 中国广东省近日出现流感潮，社交媒体流传“流感病毒转向攻击孩子脑部”的骇人说法，令不少家长感到担忧，然而，广东省疾控中心对此表示，流感病毒仍以攻击呼吸系统为主，流感病毒并未出现变异。

（八打灵再也25日讯）中国广东省近日出现流感潮，社交媒体流传“流感病毒转向攻击孩子脑部”的骇人说法，令不少家长感到担忧，然而，广东省疾控中心对此表示，流感病毒仍以攻击呼吸系统为主，流感病毒并未出现变异。

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这则导致人心惶惶的信息内容指出，年仅3岁的乐乐（化名）在医院重症病房已有近2周的时间，虽然致病元凶“甲型H1N1流感”已被控制，但是流感破坏了神经系统，引发坏死性脑炎，导致乐乐陷入长期昏迷。

多数流感病例是轻症

“今年的流感病毒与以往的甲型H1N1病毒不同，以前的流感病毒喜欢攻击患儿的肺部，今年的病毒更喜欢攻击孩子的神经系统。如同乐乐这般发生坏死性脑炎的孩子，我们也已收治5例。”

根据中国互联网联合辟谣平台报道，广东省疾控中心副主任宋铁在本月11日发布该区流感疫情的最新情况时说，系统监测数据显示，目前的流感病例大多数是轻症，少数发展为重症；主要并发症是肺炎，“流感病毒转向攻击脑部”的说法不准确。

中山大学公共卫生学院（深圳）院长兼世界卫生组织（WHO）新发传染病监测研究培训合作中心副主任舒跃龙说，病毒并非转向攻击脑部，而是流感本来就可能引起脑炎等并发症。

“流感是古老的传染病，无需恐慌，关键是早发现早治疗。”

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广东省流感临床专家组和流感重症救治临床专家组组长覃铁和说，流感作为一种炎症性疾病，其病理过程中产生的炎症因子，可通过血液循环扩散到全身，导致肺以外相关系统器官的功能障碍，如消化系统的食欲下降、腹泻和呕吐、循环系统的心肌炎、肌肉的酸痛、乏力、神经系统的意识障碍和惊厥等。

他说，这些系统器官的功能障碍，除与病毒的毒素及各种炎症因子相关之外，还与发热、内环境紊乱、呼吸障碍、循环障碍、药物副作用甚至是遗传等诸多因素密切相关，可由某一种或多种因素引发。

他说，病患临床表现的轻重也不一样，但是绝大部份病患可治愈出院。