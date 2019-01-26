苏慈安：无损司法界.替代死刑符人道精神 （诗巫25日讯）卫理神学院讲师拿督苏慈安牧师认为，从理性角度来看，我国废死论的论点是以终身监禁替代死刑，而不是说谋杀者不会得到法律制裁，其重点是凶手必须得到法律制裁，其实死刑不是好的惩治措施，更不是唯一的选择。

卫理神学院讲师苏慈安牧师：死刑不是圣经的主题，但是死刑正好显明人类是罪人。任何一种死刑都解决不了罪的问题，惟有耶稣能改变人心、使人脱离罪恶、不再做罪的奴仆，而做义的奴仆以至于成圣，才是圣经的主题。

（诗巫25日讯）卫理神学院讲师拿督苏慈安牧师认为，从理性角度来看，我国废死论的论点是以终身监禁替代死刑，而不是说谋杀者不会得到法律制裁，其重点是凶手必须得到法律制裁，其实死刑不是好的惩治措施，更不是唯一的选择。

广告

“另外，以终身或长期重刑监禁，比起死刑所要达到的目的，更能塑造谋杀者或安抚其家人。同时也能给予一段适当时期进行漫长的推事庭调查到法庭裁决，甚至上诉到联邦法院。死刑也不能使谋杀者或受害者的家属过平静和安宁的生活。因此，‘替代死刑’方案不但不会失去死刑所要达到的目的，也更能符合人道精神，对司法界亦无损。”

苏慈安称，死刑废除论是基于司法与人道因素，是讨论如何处置谋杀者或被判为死囚的问题。其实如何处理谋杀者或被判为死囚的问题、与废不废死刑没有关系，应该分开来谈。因为无论是在死刑制度下或在没有死刑制度下、或终身监禁制度下，有关部门都需要讨论如何处置谋杀者或死囚的案件。相反的，我们更应该关怀的是我国司法系统问题。

3方面反思司法问题

对于司法问题，苏慈安也提供3方面供大家理性的反思：

1.我国能够负责任的、有效的执行公权力吗？是不是认为坚持死刑会阻碍正义原则？死刑能不能保护社会整体生命安全？在执行死刑的过程，会不会让政治干涉司法？就是废死，国人能够充分信任司法的公信力与执行力吗？

2.我国有否具备公正又专业的司法系统？死刑会不会变成一个工具，让政客用来陷害政敌、恶人谋害善良人、昏官牺牲无辜人？若有误判，愿不愿意承担责任，以良心向上帝与人民交账？

广告

3.我国的价值系统健康吗？不健康的价值系统包含贪婪、不宽容、偏见、暴力、不义、充满宗教和种族主义等等。是些价值系统只会严重破坏社会伦理行为，只能实行在少数人身上、只能够满足部局的正义，欺骗了大部分的社会。

法理情探讨死刑

苏慈安指出，在行动/经验方面，身为基督徒，我们应当坚持圣经的教导：死刑是必然的，同时也必须以法、以理及以情来探讨。以法，我们透过合法途径，如基督徒的国州议员一起监督国会、内阁、部门，深入和认真的改善与促进国家的司法系统。

“以理，上帝容许透过政府执行死刑，基督徒有责任表达对司法的执行，有部门应该秉公守法、正确使用制度、考虑社会心理状态、受刑人实际个案，才能下判。对于研究废不废死刑的资讯或作任何议决之前或之后，民众拥有知情权，建议政府有关部门应该透过不同机制与民间团体、宗教团体及民众沟通。基督徒可以依据圣经公开发表相关文章信论举办公开讲座，向政府或普罗大众表达基督徒的观点。”

广告

至于以情，当教会或有关团体获得足够证据证明受害者是无辜时，我们应该同心，一起透过亲自拜见或致函向国家元首或州长请愿，请求特赦。我们也可按照教会的照顾囚犯社会准则来照顾囚犯和他们的家庭。我们也必须推行一种复原步骤，以恢复、保存和培育囚犯原有的人格和尊严。另外，支持立法与制定社会政策来减少和消灭犯罪。”

苏慈安强调，死刑不是圣经的主题，但是死刑正好显明人类是罪人。圣经中最早设立的死刑是记载在亚当之约。任何一种死刑都解决不了罪的问题，惟有耶稣能改变人心、使人脱离罪恶、不再做罪的奴仆，而做义的奴仆以至于成圣，才是圣经的主题。