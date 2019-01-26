陈佩丝．2019年，我们继续旅行吧！ 自从“人人都能飞”的旅游时代降临后，出国旅行这件事已变得越来越普遍，几乎人人可以飞、人人爱旅游。

自从“人人都能飞”的旅游时代降临后，出国旅行这件事已变得越来越普遍，几乎人人可以飞、人人爱旅游。

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在我的朋友中，A女生花了一年的时间，独自游玩世界，去了南美州、非洲、欧洲、纽澳、东南亚……等等。

B女生分阶段独自到土耳其、埃及、伊朗及印度等地，C女生喜欢东南亚，也一个人走遍东南亚各角落，还有D女、E女等等，都非常喜欢一人旅行。

当然，也有很多女生朋友喜欢成群结伴一同去旅游，一起为未来创造属于她们的“那些年”，留下美好的回忆。

无论是独自旅行、或是成群结伴，喜欢旅行的你我，相信那些年都曾住过背包客栈男女混合房、机场过夜、网咖过夜、帐篷、车上过夜、豪华或廉价酒店等，在旅途中认识许多志同道合的朋友，每次的旅行都拥有些小故事。

单独旅行很棒，省略需顾及同伴感受的烦恼；成群旅行也很厉害，毕竟人与人之间相处一起旅游比单独旅游还具挑战，有时候一碰就“爆”，当“领队”的更不简单，自己安排行程还要照顾其他朋友。

其实，旅行最重要的是舒服、开心，而因为热爱旅行，让旅人能够聚在一起，分享旅游的喜怒哀乐，无论喜欢什么方式旅游，2019年，我们继续旅行吧！