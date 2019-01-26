吉祥物扮演受落年初一扮到元宵．“财神爷”要赶场 农历新年近，节庆吉祥物造型扮演行情大热！

配合己亥年的华人农历新年，今年将会有“金猪”吉祥物。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉25日讯）农历新年近，节庆吉祥物造型扮演行情大热！

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华人农历新年越来越近，家家户 户除了忙于办年货、大扫除外，更不 忘物色各种别具创意的吉祥物，在举 办门户开放时用于娱宾，近年来盛起 吉祥物造型扮演，主办单位邀请 专人扮演“财神爷”或者生肖吉 祥物，为欢庆农历新年的场合增 添喜庆气氛，讨个吉利。

10个财神爷趣致可爱的模样，非常讨喜又吉利。（图：星洲日报）

“吉祥物扮演”一个月前已接预约

随着新年逐渐靠近，这种需 要“预定”的特备节目， 几乎早在一个月前已经被预约好， 虽然价格不菲，然而，在一年一次 的华人重要节庆中，舞狮和“吉祥 物扮演”如今也被视为“少不了” 的余兴节目。

自2016年开始从事“吉祥物扮 演”的尹金凤说，在2016年华人农 历新年，为了配合当时正值猴年， 她特意打造了“孙悟空”造型的新 年吉祥物，获得广大民众喜爱，纷 纷在新年前2个月预定，以期活动当 天能够“孙悟空”下凡，将新年气 氛炒热。

猪造型配“财神爷”出动

就这样，尹金凤开启了吉祥物 造型扮演旅程，在每逢新年，她与 团体就不断以可爱造型的财神爷、 “孙悟空”或“汪汪”吉祥物穿梭 在各种活动上；这些看似可爱的吉 祥物造型，其实并不好穿，服装甚 厚实，尹金凤和团队都很努力地将 吉祥物“撑起来”与民互动。

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今年来到了猪年，尹金凤也提 早准备了猪造型吉祥物，同时配合 “财神爷”齐出动，目前已受邀到 各地区拜年。

近年来，她不仅受邀到私人企 业、住家，甚至还被邀请到社团、 商团、州政府的传统华人庆典活动 上扮演吉祥物娱宾，从年初一至元 宵，几乎从不停歇。尽管每小时收 费不低，但她牺牲了与家人孩子欢 庆佳节，撑起笨重的吉祥物，算起 来，价格并不贵。

顾及友族多公司拒采用． “猪大哥”不受落

相信是担心有抵触，猪年 吉祥物装扮行情不热 衷！

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今年为己亥年，是华人生肖 中的猪年，往年有不少活动策划公 司会相继推出相关生肖的吉祥物装 扮，在新年团拜、企业门户开放、 收工宴甚至政府活动等节庆场合中 炒热气氛。

然而，由于很多类似的企业或 公开的新年活动，都会有不少友族 参与，未免令友族产生抵触心理， 许多商业吉祥物装扮均拒绝采用 “猪”的吉祥物，相比起以往的生 肖吉祥物，往年稍微“逊色”的财 神爷吉祥物，反而成了今年大热门 客户指定的吉祥物。

有业者说，由于早已料到会 有客户对“猪”有抵触，才会打造 更卡通的“猪”造型，只是，大 部份客户依然不愿“冒险”，宁愿 采用最传统也最普遍的财神爷人 物造型，至少能够确保“人人能接 受”。

据了解，大部份不愿意采用 “猪”造型吉祥物的客户，主要都 是邀请了不少巫裔的场合，特别 是企业公司，担心引起巫裔客户不 满。