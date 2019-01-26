何俐萍．春江水暖鸭先知 农历新年已近，听到最多的不是对新年将至的兴奋和期待，而是申诉行情不好、经济萧条、生意难做等，充满负能量的抱怨。

农历新年已近，听到最多的不是对新年将至的兴奋和期待，而是申诉行情不好、经济萧条、生意难做等，充满负能量的抱怨。

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年饼，还有砂拉越的特产──千层糕通街都在卖，业者说，原料涨价，包括砂拉越人情有独钟的知名品牌牛油的价格，几乎是年年在涨。羊毛出在羊身上，业者的承担的成本压力，自然得转嫁到消费者身上。

“下岗”多年的朋友一聊起最近在砂拉越引起热议的“70%商品降价”论，像是压抑的情绪突然找到了暂时的出口，以难掩激动的略高分贝嗓音对我喊道：“我现在真的是感受到何谓勒紧腰带过日子！”

在科技公司上班的朋友说，不管是硬件还是软件，平均涨幅介于10%到15%。

“马币是关键，SST也有‘贡献’！”

从事进口生意的商家道出生意愈加难做的关键。马币疲弱是其一重要因素，作为生产源头的供应商也涨价，更要命的是，许多原本是零关税的产品，如今都得付10%的销售和服务税（SST）。“你觉得物价还有可能跌价吗？”被朋友反问，顿时换我无言。

国内贸易及消费事务部近期在砂拉越的古晋、诗巫、民都鲁和美里，在这4个城镇各10家霸级及超级市场，针对约过90种类商品进行价格调查，发现70%物品价格比去年同期下降。物价降不该是欢喜事吗？然而，只要到咖啡店拉张椅子坐下，再叹一口咖啡乌，话匣子一打开，草根人民都会异口同声告诉你，生活愈来愈艰难，大马的经济似乎陷入欲振仍乏力的泥沼中。

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不必经济学者冗长枯燥的研究报告，每天得往菜市报到的一家之“煮”，会摊开手，一根接一根手指和你数算，哪种菜这个月比上个月便宜，哪种鱼类的涨幅吃惊。走一圈菜市场，采买几天的食材，紫色的纸钞就像飞逝的青春，一去不复返。

坐在电脑前，仔细比对价格清单，有些跌幅达数令吉，有者只下跌区区的几仙。至于另外30%的受调查物品，有些虽然是价格略涨，但有些的涨幅同样是挺惊人。

前后一年，同样在1月1日的价格比对公布，没有让人释疑，反而衍生更多的疑惑。就以被指价幅高达55%的菜花，这种单凭一天价格的比较就断定物价因SST落实不升反降，却忽略了大幅度降价的因素或与农产品盛产，间接导致农民被迫贱价抛售，以及相关霸级市场或超市迎合年关市场需求而大量进货致使农产品以低于市价倾销的可能因素。

再者，以砂拉越首府古晋为例，商家，尤其是超市几乎都有从逢周末必要进行促销的不成文规定，而促销顾名思议就是必须以优惠价抛售以吸引消费者光顾。因此，若单以前后一年的同一天的物价比较来说明物价已降，是不能反映事实的全部。

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不管是前朝的GST，还是当朝的SST，企业老手一针见血道出，指落实GST或SST会使物价降，都是不谙市场操作的原理。

无独有偶，统计局数天前公布去年12月份和11月份的蔬果、鸡肉和和海鲜类价格的对比，普遍物品的价格是上涨（相信与年杪雨季有关），而公布的价格符合消费者实际采购的价格。

前首相纳吉于2014年在人民把物价上涨归咎于政府管理不当，说出了“蕹菜（空心菜）价格下跌，人民却没有称赞，这对政府不公平”一番话，遭网民大肆调侃。时任财政部副部长阿末玛兹然也曾因发表“GST实施后物价会下降”的言论，不但受到挞伐，至今仍是人民偶尔想起的其一政治笑话。

物价这回事，正如诗句形容的“春江水暖鸭先知”。现实际遇已反映行市道没有想像中的好，政治人物大饼再怎么画，人民一点都不天真，也一点都不傻。