“死刑存废：基督徒观点”旨在促进知识资讯交流 （诗巫26日讯）卫理神学院卫斯理研究中心举办，主题为“死刑存废：基督徒观点”的时代课题交流会前晚（24日）在新福源堂圣堂举行，整晚近两小时的交流会座无虚席。

卫理神学院卫斯理研究中心举办，主题为“死刑存废：基督徒观点”的时代课题交流会座无虚席。

（诗巫26日讯）卫理神学院卫斯理研究中心举办，主题为“死刑存废：基督徒观点”的时代课题交流会前晚（24日）在新福源堂圣堂举行，整晚近两小时的交流会座无虚席。

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举办单位邀请卫理神学院讲师拿督苏慈安牧师、浮罗岸区州议员黄庆伟及更生人邓好欣，从宗教、法律及人性角度分析废死是否合情、合理。每位讲员的分享限时20至30分钟，并设有回答环境。

当晚交流会主持人刘世尧牧师强调，交流会是以基督教信仰的角度来讨论，讲员所提出的观点及论证，不代表砂拉越华人年议会官方立场，仅是促进知识及资讯交流。

★黄庆伟：废强制性死刑，保留死刑

浮罗岸区州议员黄庆伟称，我国的死刑审判起源于英国的法律制度及伊斯兰教的认同。我国死刑可分为强制性死刑及非强制性死刑，强制死刑的罪行有威胁最高元首、苏丹及州元首、恐怖行动、谋杀、终身监禁犯企图谋杀、绑架威胁致死、贩毒、使用枪械/同谋使用枪械（军火法令）、内安法令（拥有军火）；

非强制性死刑有向最高元首宣战、教唆兵变、教唆孩童成精神病人自杀、绑架讨赎金/绑架导致死亡、强奸致死及打枪致死。

“我在2010年报读卫神延伸课程（马来西亚的死刑审判），当时我的立场是死刑不需要废除，因为死刑的案件可以自动上诉，从高庭（一名法官）到上诉庭（3名法官）再到联邦法庭（5名法官）由9名法官来审判，应该不会出现误判。当时我是从误不误判的角度来看待死刑应不应该被废除。”

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黄庆伟说，到底死刑存在是为了警惕作用，还是让犯案者得到应有的惩罚，站在不同角度、不同人，都有不同看法，包括法官/刽子手、受害者家属、死囚的家庭、死囚或社会团体。

他透露，基督徒行动党全国州议员有一个群聊组，针对圣经如何看待死刑，出现反对及支持的声音，至今也没有结论。他的看法是废除强制性死刑，但必须保留死刑刑法，原因是法官可以根据情况来适当审判，若是罪行暴力的话，应该给予死刑；若情况并非如此，法官可以网开一面，给予终身监禁。

黄庆伟称，1983年前贩毒的罪行是终身监禁，1983年后因毒品泛滥改为强制性死刑，2017年12月29日我国的贩毒法令也做出修改，不再是强制性死刑，而是非强制性死刑。在这方面，有可能是死刑，或也有可能是终身监禁加鞭打。

目前全球已有105个全面废除死刑的国家和地区，首个废除死刑的国家和地区是委内瑞拉（1863年），其他的是梵蒂冈（1969年）、柬埔寨（1989年）、香港（1993年）、英国（1998年）、东帝汶（2002年）及菲律宾（2006年）。