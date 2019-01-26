林瑞源．谁让纳吉成为网红
纳吉的国文脸书专页粉丝多达367万人，比马哈迪的352万人还多，安华是182万人，行动党元老林吉祥只有37万人。
政治充满讽刺，国际反贪局联合会（IAACA）成立一个以首相敦马哈迪命名的打击贪污基金会，但是被一马公司弊案缠身的前首相纳吉却成为年轻网民追捧的网络红人。
纳吉的国文脸书专页粉丝多达367万人，比马哈迪的352万人还多，安华是182万人，行动党元老林吉祥只有37万人。
纳吉在本月14日上载了一张身穿黑色外套，坐上一辆摩哆车的照片，获得8万9000人按赞，分享次数超过10万次。
本月16日晚上，他上载的健身照片，一分钟获得超过2000个赞，累积8万个赞。
为什么网民赞好大选前被指贪污滥权的纳吉，难道他们忘了纳吉涉及多宗贪腐案，以及从他的豪华公寓搜出的12亿令吉财物？年轻网民都那么善忘、没有是非观念吗？
个人认为纳吉变成网红有几个因素，包括网络世界批评和嘲讽政府已经是常态，网络中也没有真理越辩越明这回事，只要情绪一遭鼓动，就会有起哄的现象。
反对党阵营没有一个能够迎合年轻网民口味的领袖，不是包袱太重，就是喜欢说教，比如伊斯兰党主席哈迪阿旺评论总检察长汤米汤姆斯及联邦法院首席大法官里察马拉尊一起跳舞是没有“东方价值观”，这点年轻人可不认同。
反观纳吉在公关团队的包装下，卸下前首相的身份，转型为很接地气的“网络写手”，他的简短、讥讽及调侃的文字，对年轻网民很有鼓动力。他的装扮也年轻化，骑上150cc野马哈摩哆，讨好年轻马来打工族。
原本网络这一块是希盟的强项，但成为执政党后绑手绑脚，不能再抨击政府，炮轰反对党也没有太大的共鸣，因为反对党已经没有权力，民众要看到的是执政成绩。
纳吉成为网红主要原因是希盟给予他这样的机会，因为希盟执政9个月，人民的满意度不高，而纳吉在网上的调侃和追击成为网民渲泄情绪的出口。
如果希盟的表现与国阵有很大的不同，没有那么多的U转，民众的怨言就不会那么多，可是希盟很多时候指责国阵的事情，自己却做不到。
譬如，希盟致力反贪，包括公布财产，但朋党主义却重现，最新的事件是首相政治秘书阿布峇卡的妻子祖纳达及卫生部长祖基菲里的女儿努鲁依曼分别受委为马来西亚策略信托基金会（AIM）的主席及董事；裙带风是舞弊的起点。
希盟也口口声声要干净的选举，还成立以退休联邦法院法官沈立强为首的4人仲裁庭，调查6名已辞职的选举委员会成员是否在第14届大选中涉及不当行为，但在金马仑国会议席补选，希盟成员被指涉及贿选及使用政府资源竞选。
这显示希盟言行不一，没有展现道德典范。
因为不兑现大选承诺、诚信等问题，拉低民众对政治人物的信心，根据国际公共关系及公共事务顾问公司MHP的调查，大马政治人物的信任度只有12%。
另一个民怨高涨的因素是经济低迷，虽然财政部宣布2018年税收1370亿令吉是史上新高，但民间却惨兮兮，比如政府停止发放各源流中、小学的“学校额外费用援助”（BBTP）的拨款及削减渔业津贴柴油的供应量。
希盟政府削减拨款和津贴是因为债务高企及准备退还纳吉政府挪用的巨额退税，但情况已经到了危急的地步，瑞银（UBS）预测我国今年经济增长放缓至4%，马币也将贬至4.40的低位。政府必须有所行动，否则极可能掀起裁员潮。
希盟不要只是抨击前朝、细数纳吉错误、政治报复及自吹自擂，必须加紧改革、兑现承诺，拿出振兴经济的手段，才不会演变成反政府浪潮。
被控贪污的领袖成为网红是荒谬之事，不应发生在新马来西亚，这也说明了政党政治已陷入瓶颈。
文章来源：
星洲日报／风起波生‧作者：林瑞源‧《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.26
林瑞源．谁让纳吉成为网红
政治充满讽刺，国际反贪局联合会（IAACA）成立一个以首相敦马哈迪命名的打击贪污基金会，但是被一马公司弊案缠身的前首相纳吉却成为年轻网民追捧的网络红人。
纳吉的国文脸书专页粉丝多达367万人，比马哈迪的352万人还多，安华是182万人，行动党元老林吉祥只有37万人。
纳吉在本月14日上载了一张身穿黑色外套，坐上一辆摩哆车的照片，获得8万9000人按赞，分享次数超过10万次。
本月16日晚上，他上载的健身照片，一分钟获得超过2000个赞，累积8万个赞。
为什么网民赞好大选前被指贪污滥权的纳吉，难道他们忘了纳吉涉及多宗贪腐案，以及从他的豪华公寓搜出的12亿令吉财物？年轻网民都那么善忘、没有是非观念吗？
个人认为纳吉变成网红有几个因素，包括网络世界批评和嘲讽政府已经是常态，网络中也没有真理越辩越明这回事，只要情绪一遭鼓动，就会有起哄的现象。
反对党阵营没有一个能够迎合年轻网民口味的领袖，不是包袱太重，就是喜欢说教，比如伊斯兰党主席哈迪阿旺评论总检察长汤米汤姆斯及联邦法院首席大法官里察马拉尊一起跳舞是没有“东方价值观”，这点年轻人可不认同。
反观纳吉在公关团队的包装下，卸下前首相的身份，转型为很接地气的“网络写手”，他的简短、讥讽及调侃的文字，对年轻网民很有鼓动力。他的装扮也年轻化，骑上150cc野马哈摩哆，讨好年轻马来打工族。
原本网络这一块是希盟的强项，但成为执政党后绑手绑脚，不能再抨击政府，炮轰反对党也没有太大的共鸣，因为反对党已经没有权力，民众要看到的是执政成绩。
纳吉成为网红主要原因是希盟给予他这样的机会，因为希盟执政9个月，人民的满意度不高，而纳吉在网上的调侃和追击成为网民渲泄情绪的出口。
如果希盟的表现与国阵有很大的不同，没有那么多的U转，民众的怨言就不会那么多，可是希盟很多时候指责国阵的事情，自己却做不到。
譬如，希盟致力反贪，包括公布财产，但朋党主义却重现，最新的事件是首相政治秘书阿布峇卡的妻子祖纳达及卫生部长祖基菲里的女儿努鲁依曼分别受委为马来西亚策略信托基金会（AIM）的主席及董事；裙带风是舞弊的起点。
希盟也口口声声要干净的选举，还成立以退休联邦法院法官沈立强为首的4人仲裁庭，调查6名已辞职的选举委员会成员是否在第14届大选中涉及不当行为，但在金马仑国会议席补选，希盟成员被指涉及贿选及使用政府资源竞选。
这显示希盟言行不一，没有展现道德典范。
因为不兑现大选承诺、诚信等问题，拉低民众对政治人物的信心，根据国际公共关系及公共事务顾问公司MHP的调查，大马政治人物的信任度只有12%。
另一个民怨高涨的因素是经济低迷，虽然财政部宣布2018年税收1370亿令吉是史上新高，但民间却惨兮兮，比如政府停止发放各源流中、小学的“学校额外费用援助”（BBTP）的拨款及削减渔业津贴柴油的供应量。
希盟政府削减拨款和津贴是因为债务高企及准备退还纳吉政府挪用的巨额退税，但情况已经到了危急的地步，瑞银（UBS）预测我国今年经济增长放缓至4%，马币也将贬至4.40的低位。政府必须有所行动，否则极可能掀起裁员潮。
希盟不要只是抨击前朝、细数纳吉错误、政治报复及自吹自擂，必须加紧改革、兑现承诺，拿出振兴经济的手段，才不会演变成反政府浪潮。
被控贪污的领袖成为网红是荒谬之事，不应发生在新马来西亚，这也说明了政党政治已陷入瓶颈。
文章来源：星洲日报／风起波生‧作者：林瑞源‧《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.26