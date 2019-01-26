霸市抛售+经济低迷．酒商生意跌30% 面对霸级市场新春前削价抛售酒类尤其是啤酒，令酒商业者无招架之力，生意大受影响。

霸级市场以极低价抛售啤酒，酒商的生意受到大打击。（图：星洲日报）

（马六甲25日讯）面对霸级市场新春前削价抛售酒类尤其是啤酒，令酒商业者无招架之力，生意大受影响。

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据酒商透露，不少顾客上门欲购买酒类 过年，但基于售价较霸级市场高出许多，顾 客也嫌价昂，在无奈之下，他们鼓励顾客转 往霸级市场购买价廉啤酒类。

除了受到霸级市场抛售的冲击，又逢目 前经济低迷，汇率低落，货价高涨及SST税 务的种种影响下，今年春节酒类生意量比往 年滑落30%，而且酒类并非必需品，酒商大 叹生意难做。

因汇率差异及税务关系，入口洋酒涨价。（图：星洲日报）

沈镜河：消费能力降

马六甲酒商公会主席沈镜河受访时表 示，今年新春酒类生意一年比一年逊 色，不似往年的旺盛，加上现今汇率变动往下 跌，市场受到连锁影响，许多物价昂贵，导致消 费能力大减，自然的，酒商生意也深受影响。

“虽然酒类并没涨价，可是销量却减少，不 如想像般的好。”

不过，也是酒铺东主的沈镜河认为，市场情 况不佳，酒类销量比往年减少，但也不算坏。

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他表示，由于汇率之故，入口的洋酒多年来涨幅惊人，包括“万 兰池”、“威士奇”及红酒等，在销量方面却逐年下滑。

傅友顺： 难与霸市抗衡

酒业东 主傅 友顺感叹酒市场 淡静，他说，目 前经济欠佳，酒 商面对销售量弱 的压力之余，又 遇霸级市场抛售酒类特别是啤酒 类，顾客转移阵 地购买，无疑打 击酒商的批发与零售生意，但又无可 奈何。

“啤酒不但没起价，霸级市场趁 佳节前大抛售，价格便宜许多，酒商 如何与这些霸级市场竞争或是抗衡， 毕竟这是自由市场。”

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他表示，入口洋酒售价涨升10%， 这是因SST税务及马币对外汇率低的其 中因素所致。

民众买免税酒

傅友顺认为，酒类销量跌，其他 因素可能是酒客减少喝酒，此外，我 国民众出国频率高，返国时在机场免 税商店购买各种便宜免税酒类，这也 是导致市场酒类销量降低。

他指出，红酒多是从外国入口， 可是本地亦有装配类似的酒类，价格 较便宜，反应不俗。