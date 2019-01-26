屎尿倒流求助无门．4粪池3封死底楼居民喊救命 排污粪池疏不通，屎尿倒流发恶臭，组屋居民两个月来求助无门，哀叹这个新年新“屎”望！

其他居民用洋灰将粪池盖封死，造成疏通上的不方便。（图：星洲日报）

（马六甲25日讯）排污粪池疏不通，屎尿倒流发恶臭，组屋居民两个月来求助无门，哀叹这个新年新“屎”望！

广告

丹绒吉灵丽丽C座组屋为4层建筑，设有 24个住户单位，每4至8户人家共用1个粪池， 但总数4个粪池中有3个已经被居民用洋灰封闭 铁盖，剩下1个粪池没有加盖，因阻塞而无法 排出排污池的排泄物，则满溢倒流出来，底层 单位居民首当其冲。

余荣源：被告知需自费维修

居民余荣源向 《古城》社 区报投诉，两个月来一 直承受粪池的恶臭味， 却找不到任何方法来解 决，便四处寻求协助， 包括英达丽水排污公 司、州议员、州议员助 理、乡理会主席，甚至 居协主席，却被叫自己出钱维修。

他说，本来打算自己花钱解决，岂料找 了专人来查看，得知疏通一个粪池要价300令 吉，还不保证能够解决问题，因为阻塞可能发 生在其中3个已封死的粪池中，除非4个粪池一 起疏通。

指不应私自封盖粪池

“大部份华裔屋主已经将单位租给他人， 怎么可能出钱来疏通粪池，我又如何向大家收 费来进行维修？即便我想要自掏腰包解决自己 门前的问题，也没人可担保可以解决。”

广告

他表示，粪池属于公共设施，不应该为了 避免污臭问题而私自封盖，而自己的守法反而 换来烦恼，也没人愿意出手协助。

“不可能由我一个人负责整座24个单位的 粪池维修经费，这对我不公平。”

他指出，自改朝换代后，英达丽水排污公 司已经没有征收服务费，相信也代表了停止服 务；不过，目前其他楼座的排污系统没问题， 总排污池也还在正常操作，只有C座出现问 题。

他表示，眼看农历新年就要到来，问题 若不及时解决，那等待他们的不是新政府新希 望，而是绝望的“屎望”。