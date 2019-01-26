吉林万达广场连环爆炸‧1死1伤 警列刑事案查 中国吉林长春周五下午发生连环爆炸，造成至少1人死亡1人受伤。事发周五下午3时10分，位置是红旗街万达广场附近，现场传来“砰砰”多声。从网上片段所见，有至少两处地方发生爆炸，广场外冒出大量浓烟，不时闪出火光，民众均慌忙躲避。警方目前以刑事案件方向展开调查。

（图：互联网）

（吉林25日讯）中国吉林长春周五下午发生连环爆炸，造成至少1人死亡1人受伤。事发周五下午3时10分，位置是红旗街万达广场附近，现场传来“砰砰”多声。从网上片段所见，有至少两处地方发生爆炸，广场外冒出大量浓烟，不时闪出火光，民众均慌忙躲避。警方目前以刑事案件方向展开调查。

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据长春朝阳警方傍晚6时13分在微信披露，当地消防支队下午3时13分接报，位于长春市红旗街万达广场的地下一层停车场内，发生一宗汽车爆燃起火事故。下午3时16分，楼上30层公寓靠近北侧的一个写字楼内发生爆炸；现场发现一死一伤。

目击者张女士表示，事发时她在万达广场餐厅，突然听到巨大爆炸声：“炸了有二十多下，商场广播说让大家撤离，我们就赶紧跑出来了。”疏散时，有火花溅到她旁边，但暂不清楚具体是哪里爆炸、是否有人伤亡。

另有市民指，广场地下G1那层，有煤气罐爆炸，电梯亦被波及，有人伤亡。而当时商场超市正进行促销活动，挤满了人。广场一栋大楼的30楼，随后亦发生爆炸。

央视报道，经初步勘查，爆炸现场为红旗万达广场公寓楼30楼靠近北侧的写字楼，确认1名被困人员死亡。

从网上片段显示，地面发生爆炸后，现场冒出大量白烟，数十名在场及附近民众均立即逃跑；楼上住宅爆炸一刻，则出现明显火光，零星脱落物从天而降，而爆炸后，单位则被熏黑。（互联网照片）