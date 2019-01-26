少年罪犯教养院．3少女控致伤性侵少女 3名少女被控于本月19日，在巴当知甲少年罪犯教养院，涉嫌性侵及 致伤一名14岁的少女，今日于甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，本案定于4月25日下判，并等待被告的行为报告。

（马六甲25日讯）3名少女被控于本月19日，在巴当知甲少年罪犯教养院，涉嫌性侵及 致伤一名14岁的少女，今日于甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，本案定于4月25日下判，并等待被告的行为报告。

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3名被告的年龄介于15至16岁，皆涉嫌致 伤他人。其中一人也涉嫌性侵受害者。

控状指3名被告于2019年1月19日约晚上 11时，位于巴当知甲少年罪犯教养院，致伤一 名14岁5个月大的受害者，此举已抵触刑事法 典第323条文，并可在相同法令第34条文下同 读。

在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐 牢2年，或罚款4000令吉，或两者兼施。

其中一名被告也被控于2019年1月19日约 晚上11时，位于巴当知甲少年罪犯教养院，以 手指插入受害者私处，此举已抵触2017年性侵 儿童法令第14（a）条文。

在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐 牢不超过20年，以及鞭笞。本案由副检察司茜 华珊嘉丽提控，推事是莫哈末菲道斯。

莫哈末菲道斯不让被告保释，并决定将被 告关押在双溪乌浪监狱，同时，择定4月25日 下判，并等待相关的行为报告。