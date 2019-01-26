韩国瑜比武“招亲”‧赢家可与爱女叹茶 自从韩国瑜出任高雄市长以来，传出话题不断。为吸引游客，高雄将在今年3月举行比武招亲活动，胜出者虽没能抱得美人归，不过却有机会和韩市长女儿韩冰（箭头所指）一起在爱河畔“叹午茶”。

（图：互联网）

（台湾25日讯）“窈窕淑女、君子好逑，比武招亲不限国籍、年龄，仅限男性，最终的武林盟主可以和韩冰在爱河畔喝下午茶！”

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自从韩国瑜出任高雄市长以来，传出话题不断。为吸引游客，高雄将在今年3月举行比武招亲活动，胜出者虽没能抱得美人归，不过却有机会和韩市长女儿韩冰（箭头所指）一起在爱河畔“叹午茶”。

高雄市观光局“话题局长”潘恒旭日前祭出新招，声称今年全台创意宋江阵大赛在3月底登场，并特设比武招亲擂台，广邀武林好手进行友谊赛，23岁的韩冰将担任关主。

比武招亲的想法来自韩国瑜，潘恒旭说：“他很爱这个梗（点子），宋江阵有108条好汉，今年恰好是民国108年，一定要结合各种中国武术元素与创意，将比赛办得更轰动！欢迎各路英豪前来宋江阵！”