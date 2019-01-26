为新马六甲花园提升排水沟建抽水站．工程局水利局齐治水 公共工程局及水利灌溉局联手在新马六甲花园展开提升排水防洪工程，以便一劳永逸解决低洼地区，尤其是甘榜双溪布达及斯里耶迪花园闪电水灾的问题，全盘工程耗资96万8400令吉。

郭子毅在工程及水利局官员陪同下，视察提升新马六甲花园主要排水渠道工程。（图：星洲日报）

（马六甲25日讯）公共工程局及水利灌溉局联手在新马六甲花园展开提升排水防洪工程，以便一劳永逸解决低洼地区，尤其是甘榜双溪布达及斯里耶迪花园闪电水灾的问题，全盘工程耗资96万8400令吉。

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爱极乐州选区人民代议 士兼甲州行政议员郭子毅今 午到工程地点进行巡视，了 解工程进展，关心民瘼。

有关工程分2大项目， 即提升新马六甲花园从大众 银行延至衔接双溪布达河的 主要排水渠道，另一项是在 靠近双溪布达河一带兴建一 座抽水站，并在大沟与双溪 布达河衔接处安装闸门，阻 止海潮高涨时，河水倒灌涌 入大沟。

郭子毅： 每2周清大沟也不够

郭子毅在新闻发布上 指出，由于甘榜双溪布达及 斯里耶迪花园地势低洼，好 像一个岔口的关系，造成一 旦大雨，很容易闪电水患， 而沟渠垃圾堵塞也是其一因 素。

“单是上述2个灾区， 就有2400间房屋，居民多 达7000人，而在509大选过 后，我就成立一个委员会， 负责找出闪电水患的真正原 因及解决方法。”

他说，为了减轻水患， 他曾指示当局每相隔2个星 期清理新马六甲花园大沟一 次，但看来还是不够。

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他说，上述2个地区受 到水患困扰已经超过10年， 排水系统功能失效，地势低 洼，导致大沟就算没下雨， 沟渠常年都积水。

他说，已在施工中提升 新马六甲花园主要排水渠道 工程，长达419米，使用的 U型沟片，宽7尺深4尺，预 计今年3月即可竣工。这项 工程由中央县公共工程局负 责。

抽水站料7月竣工

“至于建造抽水站和闸 门工程，则由水利灌溉局负 责，抽水站装有电动设备， 自动操作，整个工程预期今 年7月完成。”

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他劝请民众及居民，就 算是提升大沟工程完成，抽 水站也启用了，也须照顾排 水道清洁，不要乱掷垃圾， 以免堵塞沟渠，影响排水功 能。