冯伟衷离世·胡佳琪答应不会做傻事·林俊杰发文悼念：错愕又痛心 新加坡艺人冯伟衷在纽西兰参与军事训练时，不幸遭炮车碾压至重伤身亡，得年28岁，同为新加坡人的林俊杰得知噩耗后，也发文悼念对方。

（图：IG）

（新加坡26日讯）新加坡艺人冯伟衷在纽西兰参与军事训练时，不幸遭炮车碾压至重伤身亡，得年28岁，同为新加坡人的林俊杰得知噩耗后，也发文悼念对方。

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据了解，林俊杰和冯伟衷有过短暂的缘分，在2016年新加坡的红星大奖上，林俊杰曾亲自颁发“十大最受欢迎男艺人”给冯伟衷。

林俊杰在IG写道：“和冯伟衷的同台虽然短暂却别具意义，永在怀念中”除了表示“错愕又痛心”，他也希望冯伟衷的家人节哀保重。

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林俊杰曾颁发“十大最受欢迎男艺人”给冯伟衷。

另一方面，冯伟衷女友胡佳琪在痛失挚爱后情绪起伏大，前天开始持续上传大约86则限时动态缅怀男友

她前晚在IG的限时动态上传几个视频，一会儿分享自己花了数十元购买网上游戏，“一般上如果我花钱买的话就会被骂……”一会儿又严肃地说：“有记者到我家去……不尊重我没有关系，但是拜托不要动我的家人，否则我不知道我会做什么。”后来又感谢粉丝给予的鼓励和支持，再语带不满地警告：“我不知道你们怎么会有我家地址，但请不要在那里徘徊，这是最后警告。”

几个视频之间的语气和心情转变大，让人不禁为她的情绪感到担忧。

冯伟衷好友方伟杰指胡佳琪答应不会做傻事，叫大家放心。

不过冯伟衷好友方伟杰受访时坦言确实为胡佳琪担心，但相信她会坚强面对，“我们都那么难过，更何况是她，我们有劝她怎么样发泄情绪都好，千万不要伤害自己，她也答应我们不会做傻事，叫我们放心。”

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方伟杰说好友们都会帮忙看着胡佳琪，“我们会陪着她，包勋评和她在同一剧组拍戏，一定会帮忙照顾她的。”

他也难过地说这几天在片场大家的心情都很糟，“大家都很安静，气氛很不好，很多人都在哭。”

胡佳琪今早11时20分与冯伟衷的父母一起抵达灵堂，她戴着墨镜，见到陈汉玮时，胡佳琪开始拭泪，陈汉玮给她一个拥抱，安慰她。 （综合/联合早报）