IHH献售6千万股．每股定价5.56令吉 IHH医保（IHH）献售的6000万股，每股最终定价为低端的5令吉56仙。

（吉隆坡25日讯）IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）献售的6000万股，每股最终定价为低端的5令吉56仙。

广告

受上述事件影响，IHH医保今日走低10仙，收报5令吉57仙。

根据《彭博社》报道，这项献售计划最终为不具名的投资者筹集逾3亿令吉资金。

上述股权献议价介于5令吉56仙至5令吉67仙，而最终定价较前个交易日折价1.9%，金额达8100万美元（约3亿3502万令吉）。

上述股票获得“良好的超额认购”，收购方主要是来自政府基金、长期基金及多元策略基金，据悉其中5名最大的收购方就认购了当中的80%股权。

IHH医保脱售股权事宜由联昌银行负责。

IHH医保年报显示，截至2018年3月30日为止，该公司显著股东只有3位，分别为国库控股（Khazanah）、日本三井公司（Mitsui）及公积金局，持股分别为40.81%、18.03%及8.66%。

广告

去年11月，国库控股每股6令吉代价脱售IHH医保的14亿股（16%）予日本三井公司，筹集84亿2000万令吉，此外，政府也脱售联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）6300万股，进账3亿6400万令吉。