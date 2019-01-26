法甲‧雅尔丁重掌摩纳哥 摩纳哥在声明中称，与雅尔丁签下为期两年半的合同，他与团队成员将从27日起正式开始履职，执教的首场比赛将是29日对阵甘冈的法国联赛杯半决赛。

（图：法新社）

（法国‧巴黎26讯）本赛季法甲保级球队摩纳哥25日宣佈，葡萄牙人雅尔丁接替遭解雇的亨利，再次接手主教练职务。

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摩纳哥在声明中称，与雅尔丁签下为期两年半的合同，他与团队成员将从27日起正式开始履职，执教的首场比赛将是29日对阵甘冈的法国联赛杯半决赛。俱乐部方面还表示，与亨利解除合同。25日带队训练的助理教练帕西将临场指挥与第戎队的联赛。

这份声明以较长篇幅表明瞭以副主席瓦西里耶夫为代表的摩纳哥俱乐部管理层的态度。“俱乐部正在经历非常具有挑战性的时期。我个人要为此承担责任。”瓦西里耶夫说，“需要承认的是，夏季转会窗口内我们卖掉了太多关键球员。虽然也做出数额可观的投资，但在这些球员的替代人选上依然犯了错误，这让我们难以建立一支全新且有竞争力的队伍。解雇雅尔丁的决定也有些草率。”

雅尔丁曾带领摩纳哥在2017年获得法甲冠军，并闯入欧冠半决赛。然而进入本赛季，摩纳哥队战绩不佳，雅尔丁去年10月不再担任主教练，由法国前球星亨利接过球队教鞭。但在亨利的带领下，摩纳哥队难有起色，目前仅排在积分榜倒数第二，保级形势十分严峻。

在瓦西里耶夫看来，雅尔丁执教时的摩纳哥，处于俱乐部历史上最辉煌的时期之一。“如今我们意识到雅尔丁在俱乐部的故事没有以期望的方式结束，他应当得到机会继续工作。”

“亨利是一位足坛传奇，然而由于各种不利因素叠加在一起，包括多位球员受伤，这都阻碍了他快速并且有效地带队摆脱困境。”

向亨利表达感谢的同时，瓦西里耶夫坦承，亨利或许需要更多时间来执行自己的计划，但站在俱乐部的角度，“遗憾的是，我们没有时间了，而要立刻做出反应”。

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瓦西里耶夫还表示，考虑到夏季转会窗口内犯下的错误，这个冬季转会窗口俱乐部为补强阵容做了更多努力，一些球员已经加盟。冬季转会窗口尚未结束，不排除继续引援的可能性。

他说：“我们希望解决现状为时不晚，也深信队员们拥有劲头，与主教练雅尔丁一同克服困难。”（新华社）