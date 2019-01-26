横幅广告牌高挂电子荧幕播放．甲政府贺各界“诸事大吉” 己亥猪年脚步越来越近，甲州希盟政府开 始在市区主要道路上，以中文“诸事大吉”向各界拜年，献给 市民满满的祝福！

官方中文新春广告在默迪卡路巨型电子荧幕上循环播映，向市民和游客传送祝福。（图：星洲日报）

（马六甲25日讯）己亥猪年脚步越来越近，甲州希盟政府开 始在市区主要道路上，以中文“诸事大吉”向各界拜年，献给 市民满满的祝福！

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这是希盟政府执政马六甲后的首个华人新年，州政府在广告横幅、 巨型广告板及巨型电子荧幕中通过中文贺年，并取“猪”年的谐音—— “诸”为首字，显示新政府更开明的作风，而祝贺词“诸事大吉”寓意 祝福各界市民一切事情都顺利。

甲州希盟政府通过布条和大型电子荧幕以“诸事大吉”四个中文字，向各界祝贺己亥猪年新春快乐。（图：星洲日报）

有关贺岁设计以浅黄色为背景，上有“Selamat Tahun Baharu Cina” 的国文字，中间为“诸事大吉”，下方还有英文祝福，一侧有华裔男生 舞狮、印裔男生手持扇子、巫裔男生提着红灯笼的卡通图片，两侧还有 灯笼和梅花为搭配，象征三大民族共庆佳节的和谐社会。

目前，历史城市政厅广场前设有一列广告横幅，在春风中喜气洋洋 迎宾，路口处的大型电子荧幕也不时出现有关贺词画面；同时，前往英 雄广场的默迪卡路巨型电子荧幕和转往槟灵玉大路（中央医院附近）的 路口，也可以看到有关广告。

2019年 首长新春贺卡上，有着首长一家三口穿着唐装拱手拜年图片，以及中文 “诸事大吉”及署名的字样。（图：星洲日报）

首长穿唐装拜年印贺卡

此外，甲州首席部长阿德里印制的 新春贺卡，也以中文“诸事大 吉”为设计，右边印有阿德里夫妇及小女儿 穿着唐装拱手拜年的照片，并署名“阿德 里，马六甲首席部长，2019己亥年”。

由于过去数年来州政府的新春广告，一 律没有印上任何中文字，无法向市民表达出 新春佳节的亲切祝福；因此，对于新政府在 春节贺年的新作风，市民普遍赞好。

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市民希望新政府继续维持这种不分种 族的公平作风，带动州内各族共庆佳节、促 进团结和谐，让全世界看到一个美好的马六 甲；他们也建议当局扩大置放贺岁广告的范 围，让整个市区洋溢着新春喜气，人人如沐 春风。