中英学者研究报告：大兴土木‧一带一路恐破坏生态 中国于5年前开展的“一带一路”倡议近年来在海外屡踢铁板。周四的一份研究报告显示，遍及123个国家的“一带一路”倡议因大兴土木恐有破坏生态之虞。中国科学院联同英国科学家联合研究发现，多地有出现入侵物种的高风险，遍及各洲，恐在全球层级带来原生物种灭绝的生态浩劫。

（华盛顿25日综合电）中国于5年前开展的“一带一路”倡议近年来在海外屡踢铁板。周四的一份研究报告显示，遍及123个国家的“一带一路”倡议因大兴土木恐有破坏生态之虞。中国科学院联同英国科学家联合研究发现，多地有出现入侵物种的高风险，遍及各洲，恐在全球层级带来原生物种灭绝的生态浩劫。

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有关研究由中国科学院学者李义明、英国伦敦大学学院教授布莱克本等人领导，刊登于《当代生物学》期刊。

研究人员透过建立一个与“一带一路”路线类似的模型，综合考量气候、生态、物种活跃程度及贸易模式等面相，针对816个物种未来去向进行预测，并整理出外来物种入侵的高风险地区。结果显示，14个高风险的地点可能出现入侵物种，遍及印尼、越南、菲律宾，以至地中海、智利南部和加勒比海地区，阿尔及利亚、尼日利亚、喀麦隆等非洲国家亦榜上有名。

李义明指出，当局集中关注农业上的虫害和疾病问题，入侵物种并非一个热门议题。但他表示，他们最担忧这个跨越欧亚、第六大的经济走廊，因为交通流量高，很可能会引入外来物种，而当地环境又适合这些物种生存，继而影响生态。

外来物种入侵是严重的生态问题，往往导致生态角色相对劣势的原生物种族群受到大幅排挤，甚至灭绝，而且一旦发生入侵，几乎就是不可逆的伤害。