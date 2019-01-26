金马仑补选·马诺佳兰穿着有希盟标志·阿兹哈：已要求离开
2019-01-26 12:08
金马仑补选·马诺佳兰穿着有希盟标志·阿兹哈：已要求离开
候选人身着有希盟标志的衣服现身投票中心，选委会主席阿兹哈表示，该会已采取行动要求对方离开。
（金马仑26日讯）候选人身着有希盟标志的衣服现身投票中心，选委会主席阿兹哈表示，该会已采取行动要求对方离开。
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他说，由于投票中心50公尺范围内为禁区，不能出现任何竞选物品，所以该名候选人已被选委会的工作人员请离。
希盟候选人马诺佳兰今早巡视甘榜曼森的申德陆国小投票中心时，被人拍到其衣服上有希盟的标志，再上载至社交媒体广传。
阿兹哈今天在一众官员的陪同下，巡视冷力淡米尔小学投票中心后，受媒体询及此事时如是回应。
As a veteran (former Teluk Intan MP + three times contesting in Cameron Highlands), this shouldn’t be happening. Law is still a law. pic.twitter.com/8m6PjM0gkZ— Initial: FA (@FirdausAzil)January 26, 2019广告
文章来源：星洲网·2019.01.26
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