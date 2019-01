金马仑补选·马诺佳兰穿着有希盟标志·阿兹哈：已要求离开

(金马仑26日讯)候选人身着有希盟标志的衣服现身投票中心,选委会主席阿兹哈表示,该会已采取行动要求对方离开。

他说,由于投票中心50公尺范围内为禁区,不能出现任何竞选物品,所以该名候选人已被选委会的工作人员请离。

希盟候选人马诺佳兰今早巡视甘榜曼森的申德陆国小投票中心时,被人拍到其衣服上有希盟的标志,再上载至社交媒体广传。

阿兹哈今天在一众官员的陪同下,巡视冷力淡米尔小学投票中心后,受媒体询及此事时如是回应。

As a veteran (former Teluk Intan MP + three times contesting in Cameron Highlands), this shouldn’t be happening. Law is still a law. pic.twitter.com/8m6PjM0gkZ