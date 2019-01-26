金马仑补选·马诺佳兰穿着有希盟标志·阿兹哈：已要求离开 候选人身着有希盟标志的衣服现身投票中心，选委会主席阿兹哈表示，该会已采取行动要求对方离开。

（金马仑26日讯）候选人身着有希盟标志的衣服现身投票中心，选委会主席阿兹哈表示，该会已采取行动要求对方离开。

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他说，由于投票中心50公尺范围内为禁区，不能出现任何竞选物品，所以该名候选人已被选委会的工作人员请离。

希盟候选人马诺佳兰今早巡视甘榜曼森的申德陆国小投票中心时，被人拍到其衣服上有希盟的标志，再上载至社交媒体广传。

阿兹哈今天在一众官员的陪同下，巡视冷力淡米尔小学投票中心后，受媒体询及此事时如是回应。