坐收贸易战渔利．科技股维持中和 科技股料受汽车与物联网半导体驱动，智能手机相关半导体走缓，总体只能缓步扩张，维持科技股“中和”，可望从美中贸易战干扰供应链坐收渔利。

（吉隆坡25日讯）科技股料受汽车与物联网半导体驱动，智能手机相关半导体走缓，总体只能缓步扩张，维持科技股“中和”，可望从美中贸易战干扰供应链坐收渔利。

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过去11个月，全球半导体销售增长16%，预期2019年增长维艰，低于3%；美中贸易和智能手机增长缓慢，将拖缓总体增长步伐。

丰隆研究预期今年马币兑美元走疲至4.20水平，依赖美元出口的出口商稍微获利，惟金、铝、铜等金属价上涨抵销局势及美元走扬利好。

该行指出，汽车半导体在自驾车风行，可望支援起此区块半导体发展，而手机需求在替换和创新静止后料成长平平；个人电脑在蓬勃云端投资有望振兴；物联网和M2M配备市场有望急起直追。

去年过去11个月，国际半导体业协会（SEMI）数据显示，个人电脑、手机、伺服器等需求走低，加上记忆体价格走低投资减少，以免构成产能过剩。而且，2018年的订单增长率已跌至11%，相比2017年首11个月逾40%。

该行认为，在美中贸易战中，若美中把供应链转至东南亚或大马，我国半导体业者有望坐收渔利。

缺乏催化剂

半导体销售投资放缓

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丰隆研究预期近期缺乏催化剂，全球半导体销售和投资将放缓，对该领域前景谨慎，建议对科技股要有选择性；推荐前研科技集团（FRONTKN,0128,主板科技组）为首选股，目标价1令吉零5仙。