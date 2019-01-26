芙市会3月后才向公市小贩收租．要求州政府承担“损失” 芙蓉市议会将在今年3月后，才开始向芙蓉公市小贩征收租金及维修费；并要求州政府承担市议会不收取租金期间，所“损失”的147万3281令吉。

芙蓉市议会将在今年3月后，才开始向芙蓉公市 小贩征收租金及维修费； 并要求州政府承担市议会不收取租金期间，所“损失”的147万3281令吉。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉25日讯）芙蓉市议会将在今年3月后，才开始向芙蓉公市小贩征收租金及维修费；并要求州政府承担市议会不收取租金期间，所“损失”的147万3281令吉。

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芙蓉市议会主席拿督扎扎里今日 在月常会议上，提起日前芙蓉公市有 小贩网上“抗议”及炮轰政府“言而 无信”一事，强调根据之前宣布，豁 免租金理应在2018年的12月31日届 满，而市议会只是履行责任，给小贩 们发出征收租金账单。

他强调，如今州政府下达了新指 令再次展延，市议会接受指示，但要 求州政府赔偿损失。

扎扎里：申请追加271.8万重建费

扎扎里指出，有关芙蓉公 市的重建费用也遭遇问 题，本该由房屋及地方政府部拨出 的款项至今未下放，而市议会早前 已为重建工程给相关承包商缴付了 210万令吉，而保险公司所发出的 427万令吉也同样用作缴付重建费 用。

为此，芙蓉市议会今日在提呈 2019年预算案上，针对公市所需的 重建费用，申请追加271万8000令 吉拨款。

而芙蓉市议会今天提呈的追加 预算案，总额为419万6300令吉。

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何永铧：店外挂新春布条遭罚．盼官员解释条规程序

另外，芙蓉市议员何永 铧也在会上提出，近 期有商家，特别是饮食业华商 因在店外悬挂有关新春相关产 品的布条，而遭市议会取缔及 开罚。

据了解，这些商家被开罚 的说法有两个，即没有申请准 证或使用语言不含国语。

何永铧强调，无论是什么 原因，这些饮食业商家历来都 会在新春将近之际，在店外挂 布条“打广告”及冲业绩。

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“我可以理解市议会执法 单位必须根据规定严厉执法， 但我也相信有不少商家是不知 道市议会规定及所需，所以才 没有依据程序办事，因此我希 望能给予缓冲期，安排官员解 释给这些商家知道。”

虽然芙蓉市议会执照及清 洁小组主任依斯甘达及另一名 市议员林佑星双双强调“规矩 就是规矩”，但何永铧相信， 这些华商并非故意犯错，并认 为市议会有必要及责任让商家 清楚知道，到底张挂布条需要 通过什么程序，才不会被取 缔。

市议员接获投诉．须通过电子投诉系统

芙蓉市议会公关 和社区组代 主任诺莫茜达在会上要 求市议员要是接获任何 民众投诉，都通过市议 会电子投诉系统，为民 众输入投诉详情而不是 直接要求官员“插队处 理”。

她说，有关电子 系统已相当成熟，而且 还会自动回复给投诉者 发出投诉编号跟进，因 此希望市议员能给予合 作。

设群组供紧急事故

惟，她的这番说法 虽然获得市议员认同， 但市议会的解决问题速 度却遭质疑。有市议员 指出，日前在纽花园就 发生了倒树事件，市民 投诉后，他在群组求助 不果，居民最终唯有自 己解决，对此，他希望 市议会能正视处理投诉 的速度问题。

诺莫茜达回应时指 出，市议会有一个群组 是专属紧急事故，因此 劝请市议员若是有天灾 人祸需要立即回应，就 在有关群组说明。 无论如何，不少市 议员认为，还有很多市 民不了解有关电子投诉 系统，因此希望官员们 能主动举办一些解说会 讲解。

另外，截至2018年 12月31日，芙蓉市议会 遭拖欠的门牌税税额达 3104万7694令吉，当中 有35.68%的人士拖欠门 牌税超过5年。