5年大计即将出炉．联昌今年料胜去年 联昌集团（CIMB）2018年第四季财报料符合市场预期，分析员看好2019年表现将更佳，同时迫切期待该集团即将于2月杪／3月初公布的未来5年大计详情出炉。

（吉隆坡25日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）2018年第四季财报料符合市场预期，分析员看好2019年表现将更佳，同时迫切期待该集团即将于2月杪／3月初公布的未来5年大计详情出炉。

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末季业绩料符预期

兴业研究在出席联昌集团的汇报会后指出，该集团即将于2月28日公布第四季业绩，预料不会有任何负面意外消息。2018年股本回酬率（ROE）无法达到管理层的10.5%目标，但已一早预警。

第四季表现预料和第三季相差不大，管理层透露，营业额继续疲软，大马区的非利息收入（Non-II）从5至6月低点反弹，但仍低于平均水平。净利息收入（NII）则受印尼的净利息赚幅压缩所拖累，贷款成长略于管理层的6%成长目标。

正面讯息是，日常开销受良好控制、信贷成本低于管理层指引的55至60基点（首9月为48基点），但成本降低仍不足以抵消收入减缓的冲击。

去年表现参差

肯纳格研究指出，联昌2018全年表现参差，受资金市场活动疲软拖累，幸而贷款成长可达标，资产素质未再恶化，信贷成本将降低。不过，受大马非利息收入和印尼净利息收入拖累，即将出炉的第四季业绩将难报喜。

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丰隆研究预期第四季核心盈利约12亿令吉，按季增长4%和按年扬升15%。

兴业预期联昌第四季净利为12亿8000万令吉，全年净利增长28.4%，至48亿1800万令吉，核心股本回酬率9.7%。

资产素质未见隐忧大众研究指出，虽然该集团部份业务领域面对潜在疲势，但不足为虑。

MIDF研究也认为，该集团的资产素质未见隐忧。

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对于联昌2019年前景，MIDF研究表示，该集团2019年收入将改善，因印尼净利息赚幅压力减低、贷款成长及大马净利息赚幅稳定。

大众研究认为，2019年主要盈利成长主力和2018年相似，主要来自印尼和泰国业务改善。

该集团预计2019年贷款成长介于5至6%，赚幅料压缩5基点。

印尼业务方面，由于印尼中行今年将减少升息，利息赚幅的压力有纾解。

泰国业务近期疲软，主要因计划中的业务扩张和条例规定须提高拨备影响，未来盈利成长将来自零售领域、特定中小企业领域和提升营运效率。

肯纳格投行则认为，由于管理层表示将专注于零售领域及下半年企业贷款将消退，2019年贷款成长6%的目标深具挑战，今年贷款成长主要来自印尼、泰国和新加坡，大马贷款成长将放缓。

提升股本回酬

聚焦马印

大众研究表示，联昌集团将于2月杪／3月初公布未来5年大计，以推动股本回酬率从目前约10%提升至11至12%，大马和印尼将是焦点。

专注核心业务

MIDF研究指出，联昌集团日前宣布以5960万令吉脱售保险经纪业务，以专注于核心业务。据该行了解，脱售该业务的部份原因是为了准备资金供投资所需，以配合其下一轮成长计划。

该行迫切期待该计划出炉，预计该计划包含要专注的投资、地理区域和业务、将采取的行动以推动股本回酬率达到12至13%。

据该行了解，大马和印尼将是主要成长动力来源。

由于该集团深耕大马和具有强势，以及印尼市场规模庞大而深具潜能，该行认为这是适当策略。

联昌集团2015年推行的T18转型计划，在去年结束。