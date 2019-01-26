后付出色．成本效益．数码网络财测微调 数码网络最新业绩符合预期，分析员微幅调整财测，看好其出色后付业务和良好成本效率将可稳定未来业绩。

（吉隆坡25日讯）数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）最新业绩符合预期，分析员微幅调整财测，看好其出色后付业务和良好成本效率将可稳定未来业绩。

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马银行研究表示，数码网络2018财政年净利增长4%，至15亿4100万令吉，比该行及市场平均预测高3%和2%，表现符合预期。该公司在2018年的两大焦点计划（后付服务成长和成本优化）都获得良好执行，效益料将延续至2019年。

2大焦点计划效益料延续

兴业研究揩出，该公司去年整体流动服务收入（MSR）成长0.2%，其中后付MSR增长14.8%，为电讯业历来最高水平，写下另一个里程碑，继续表现超越同行。第四季后付每名用户收入提高至77令吉，前两季为76令吉；预付业务MSR则连续第四季收窄，按季下跌2.4%，因数据业务竞争激烈。

兴业预测该公司在采用新网络营运模式后，将可进一步节省网络成本。

联昌研究指出，虽然数码网络后付业务表现良好，但预付仍面对压力，同时成本效率措施奏效，销售／行销和营运／维修成本降低，令去年的营运赚幅增加0.4百分点，至45.9%。

该行将数码网络2019年财测上调0.9%，2020年财测则下调1.8%，预期2019至2021财政年营运盈利成长3.7%、2.2%和5.1%，核心每股盈利则增长9.1%、3.1%和7.3%，这是基于假设服务收入在2019年持平及在2020和2021年分别成长0.8%和2.9%。

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数码网络2019年的指引是服务营收持平、营运盈利低单位数成长、资本开销占服务营收比例为11至12%。

肯纳格研究指出，数码网络2018年服务收入走软2%，至58亿令吉，主要由于预付服务下滑8.5%；后付业务则增长8.7%，至24亿令吉。

缺乏主要盈利催化动力

该行将2019年盈利预测上调3%，认为该公司尽管缺乏主要盈利催化动力，但提供优渥的逾4%周息率。

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达证券将该公司2019和2020年财测微幅上调1%和0.1%，至15亿3100万和15亿9600万令吉，同时预测2021年净利为16亿5500万令吉。

另一方面，数码网络认为最近在马六甲野新推介的宽频，将给该公司带来扩大服务的机会，但基于近期的管制条例进展，管理层表示仍在评估此选项。若有意进一步扩大此服务，将需要做更多研究。