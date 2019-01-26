英文版《射雕》次卷面世 武侠小说泰斗金庸的《射雕英雄传》的英文译本第二卷《被取消的誓约》（A Bond Undone）已在英国出版，并且全球发售和在英美亚马逊上架。

(图：互联网)

（伦敦26日讯）武侠小说泰斗金庸的《射雕英雄传》的英文译本第二卷《被取消的誓约》（A Bond Undone）已在英国出版，并且全球发售和在英美亚马逊上架。

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《被取消的誓约》译者张菁来自香港，目前在上海居住。《射雕英雄传‧被取消的誓约》主要讲述郭靖赶赴18年前定下的比武之约，途中与黄蓉共同应对种种挑战。

《射雕英雄传》英文译本第一卷《英雄诞生》于去年2月出版，由郝玉青翻译。由于金庸原著篇幅很长，出版商将《射雕英雄传》分成4卷翻译出版。第一卷由翻译至出版，历时将近6年。

《英雄诞生》在英国出版首月即加印到第7版，在英国亚马逊得到4分好评。

英国最大的《水石书店》这样介绍：“如果你喜欢《魔戒》，那不要错过《英雄诞生》。”

买下金庸作品英文版权的麦克洛霍斯出版社计划出版《射雕三部曲》，包括《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》，每部4卷，合共12卷。

除了英文版，也有西班牙、德国、芬兰、巴西、葡萄牙7个不同国家相继买下版权，未来将出现更多语言版本的《射雕英雄传》。