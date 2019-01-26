黄天隆出价每股2.80令吉．瑞华机构私有化 瑞华机构（SUIWAH）创办人、董事经理兼大股东拿督黄天隆宣布出价每股2令吉80仙私有化该公司。

（吉隆坡25日讯）瑞华机构（SUIWAH,9865,主板消费产品服务组）创办人、董事经理兼大股东拿督黄天隆宣布出价每股2令吉80仙私有化该公司。

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有意透过削资回退展开私有化

瑞华机构发文告表示，持有该公司30.91%股权的黄天隆和相关伙伴，有意透过选择性削资和回退资本方式展开私有化行动。

比停牌前挂价溢价28.44%

黄天隆将以1亿1074万7321令吉向其他股东献购3955万2622股股票，相等于每股2令吉80仙现金付款。

有关2令吉80仙的献购价比该公司停牌前挂价2令吉18仙共溢价62仙或28.44%。

该献购价和该公司截至2018年5月杪财政年每股盈利20.42仙相比，相等于13.71倍本益比。

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献购方无意保持瑞华机构的上市地位。

该公司指出，股票交投淡静，过去两年平均每日成交量仅1万5456股，同时未展开重大集资活动，未从上市地位中受益，加上将展开重大投资于核心业务，派息将减少，因此建议私有化，让股东有机会以溢价将投资变现。

下周一复牌

该公司董事将委任独立顾问，以及在咨询独立顾问后再作下一步行动。

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配合上述宣布停牌的瑞华机构，将于下周一（28日）复牌。