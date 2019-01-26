Morefun PicknPay合作·1令吉帮你送年货 （亚庇25日讯）只需1令吉，就有专人帮你把年货送到府上！

（亚庇25日讯）只需1令吉，就有专人帮你把年货送到府上！

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综合性旅游资讯及生活消费应用程序MOREFUN与城中便利连锁店PICKNPAY合作，为方便消费者在新年前购置年货，首次在沙巴推出年货配送服务。

MOREFUN创办人杨京华披露，消费者透过MOREFUN订购PICKNPAY的各类物品，只需要1令吉的寄送费，MOREFUN就可把货品送到府上（须符合条规）。

明起至除夕只限亚庇

他说，这项活动期限为1月27日进行至2月4日，寄送地点只限亚庇区，民众受促把握机会，享受这项优惠。

另一方面，PICKNPAY在此次的活动中更推出几项全城最低价的商品，例如只需26令吉88仙便可购买100PLUS（24罐装），109令吉也可购得CARLSBERG SMOOTH DRAUGHT（24罐装）。

欲知更多详情，可浏览MOREFUN脸书专页。