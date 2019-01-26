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反废死联盟抵芙梅岭夜市．3小时500签名反废死

2019-01-26 12:25

反废死联盟抵芙梅岭夜市．3小时500签名反废死

全国反废死联盟于昨晚7时，在芙蓉梅岭夜市发动“反废除死刑”签名活动，在3小时内收集了500人签名，反对政府废除死刑。
全国反废死联盟发动的“反废除死刑”签名活动，在3小时内收集了500人签名；右二为吴健南，右四起为韩伟达、杨志聪、杨庆祥。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉25日讯）全国反废死联盟于昨晚7时，在芙蓉梅岭夜市发动“反废除死刑”签名活动，在3小时内收集了500人签名，反对政府废除死刑。

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马华公民社会运动局主任吴健南指出，虽 然一些组织以人权为由支持废死，但大马执法未 完善及成熟，支持废死始终需看国情。

他说，这是森州首站签名运动，他有信心 市民会积极响应，因为过去至今，仍有许多命案 值得关注，如18岁少女徐晓芳奸遭杀再埋尸、 朱玉叶遭奸杀，一旦死刑遭废除，涉案者将会逃 过一劫，这是无法被社会接受。

须先谘询民意办对话会

吴健南认为，政府在废除死刑前，必须先咨询 民意，举办与民对话的市民大会（Town Hall Meeting），收集反对和支持的声音，他强调，政府必须听 取民声，不能违背民意，一意孤行。

他说，活动是于晚上7时开始，在3小时内收集了来自 各民族的500个签名，他感谢市民的支持，联盟将继续在 森州各地收集签名。

吴健南（右）在芙蓉梅岭夜市，向市民收集签名。（图：星洲日报）

韩伟达：为何执意废死

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联盟森州协调人韩伟达指出，美国是全球公认最民 主，全球最大的经济体，在废除死刑后，由于高 暴力犯罪率及民意支持下恢复死刑。

“当世界人权组织特赦组织等，不断提出废除死刑， 美国2017年民意调查单位显示，反对废死的人口比例提高 到54%，是40年来最高，既然美国已保留死刑，希盟以什 么为基础，坚决废除死刑？”

他说，与大马国情接近的菲律宾、泰国、印尼和越 南，都保留死刑，而新加坡也强烈反对废死，大马有什么 理由在没有强力且稳固的经济基础与社会安定上，执意废除死刑。

杨庆祥：续在他区举办

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联盟森州协调人杨庆祥说，举办活动的目的是要将 人民反对的心声带给政府，运动推出后，引起网 民的热议，也会继续在其他地区举办。

出席者有森州马华联委会主席萧开文、组织秘书林国 坚、法律局主任杨允欢、爱亚沙脸书主席郑正诚。

杨志聪：死刑误判几率低

联盟森州协调人杨志聪说，大马有约1279名死囚， 当中以贩毒、谋杀和奸杀居多，截至2017年，政 府共判了38名死刑案，其中只执行了4个案件，也意味着政 府在执行死刑时，尽量延长执行等待期，以让罪犯在这期 间洗脱罪名，而且每个死囚有2次的上诉机会，误判几率非 常低。

他指出，死刑在大马独立前就已存在，或许有人会 说是以暴制暴，恶性循环的根本，但你若不尊重他人的生 命，试图通过暴力剥夺他人生命的同时，也是认同了国家 能以公权拿走你的生命，以作惩罚，并警戒社会。

他补充，目前有105个国家在法律上废除死刑，而有90 个国家仍然保留死刑，在众多废死的国家里，大多以先进 国家为主，对一个发展中的国家而言，猖獗的罪案体现国 家经济水平不高，社会环境不稳定，公民意识低落等层面 的问题。

文章来源：
星洲日报‧花城‧2019.01.25

 
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