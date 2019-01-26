新药可助失智者恢复记忆 美国水牛城大学表示在研发新药治疗阿兹海默症（Alzheimer's disease）患者，让他们恢复记忆。

（图：互联网）

（纽约26日讯）美国水牛城大学表示在研发新药治疗阿兹海默症（Alzheimer's disease）患者，让他们恢复记忆。

广告

新药已在老鼠身上进行实验，而且效果明显。

有关报告发表在新一期医学周刊《Brain》内。水牛城大学医学院教授颜真（音译）表示，团队透过研究“表观遗传学”（epigenetics）而取得突破。

她借用比喻解释表观遗传学，声称基因都有“开闭”，人体在衰老过程中需要“开启”一些基因，“关闭”另一些基因，一旦这个过程发生问题，就会出现病变。目前表观遗传学已被应用到治疗癌证和其他疾病。

颜真说，团队在患有阿兹海默症的老鼠和已故病人的脑部组织中，发现负责接收谷氨酸（glutamate）和收体（receptors）下跌。谷氨酸是一种神经传递介质（neurotransmitter），负责学习和保留短暂记忆。

团队认为，阿兹海默症患者无法接收谷氨酸与部份蛋白质流失有关，并研发出新药，去控制这个过程。他们为病患老鼠连续3天注射新药，每日3次，一周后再为老鼠进行记忆测试，结果确定新药有效短暂恢复进老鼠的记忆力。

颜真希望新药未来可以通过临床试验，然后帮助已经确诊的病人，恢复过去的记忆。