路透社调查：印尼减产．中需求增．今年棕油价料胜去年 中国今年“胃口大开”，加上印尼主要棕油业者的产量增幅放缓，市场预计今年平均棕油价将攀升。

（吉隆坡25日综合电）中国今年“胃口大开”，加上印尼主要棕油业者的产量增幅放缓，市场预计今年平均棕油价将攀升。

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根据《路透社》对18位分析员和业者的调查，2019年基准原棕油价格平均为每公吨2375令吉，比去年的2308令吉高3%。

一位印尼种植业者表示，2019年价格应可略优于2018年，产量料在6月至9月之间见顶。

“印尼自2017年中以来的产量非常强劲，今年产量可能稍作喘息。”

调查显示，印尼今年产量达4300万公吨，略高于印尼棕油协会的2018年预测4200万公吨。

大马棕油产量则预料升高至2000万公吨，以及于10月至11月之间触顶。这比2018年的1950万令吉产量微增，受调查者表示这是由于树龄老化等因素造成。

印尼和大马共占全球棕油产量近90%。

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数据显示，棕油第二大进口市场——中国的需求稳步攀升。惠誉方案商品研究主管认为，棕油跌价、库存减少，以及美国大豆油进口降低等，都可能提振中国需求。

“2019年中国的棕油消费和进口有望加快。”

截至去年9月的12个月数据显示，中国进口的棕油按年增加17%至620万公吨，写下2012至2013年以来的6年新高。

生物柴油料支撑棕油价

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此外，随着大马和印尼政府推动生物柴油，预料今年的棕油价也将获得支撑。

一位印尼业者指出，由于出口需求转佳、生物柴油的国内消费升高和产量降低，2019年将不会出现去年库存飙高现象。

受访者预计主要出口市场的需求将增加，主要因作为最大买家的印度削减进口税。

印度从今年起降低棕油进口税，虽然税率仍比去年3月调涨时高。

不过，中美贸易战导致大豆油价格下滑，可能令棕油市场在2019年承压。

棕油近期攀上5个月新高后，今日因马币升值而窄幅游走。大马衍生产品交易所的原棕油基准4月货一度攀升至每公吨2307令吉，为2018年9月5日以来新高，闭市时下滑5令吉至每公吨2292令吉。