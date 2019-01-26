健康状态要好携通讯用品．登山须报备做足安全 森州多座山脉近年被开发，吸引登山客前往，惟森消拯局局长诺拉赞呼吁登山者，必须做足安全准备和报备，以便登山时若发生事故，能获得及时救助。

森消拯局进行常年检阅仪式，诺拉赞（左二）期盼消拯人员能在新一年有更好的表现。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉25日讯）森州多座山脉近年被开发，吸引登山客前往，惟森消拯局局长诺拉赞呼吁登山者，必须做足安全准备和报备，以便登山时若发生事故，能获得及时救助。

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他说，森州除了安西山和拿督山，还有班 底卜仑普山（Gunung Berembun）、日叻务大鬼 山（Gunung Besar Hantu）、汝来武吉美拉提山 （Gunung Bukit Melati）和仁保县峇都基基区的峇京 达山（Bukit Baginda），吸引登山客前往作休闲之 旅。

惟，他奉劝所有的登山者应该做足准备，包 括体能和健康应在良好状态、携带通讯用品、登 山前通知有关单位，勿擅自登山、勿携带小朋友 随行和避免在雨季登山。

他说，大部份登山者迷路是因为走散所致， 因此通讯用品很重要，除了大鬼山无法收到讯号 外，其他的都可以接受讯号，倘若真的迷路可以 求助。

诺拉赞是于今早出席森消拯局年度检阅仪式 时如是指出。

晏斗消拯局4月运作

另外，他也指出，利民济和神安池消拯局已 经于去年投入运作，晏斗则将会在2月开幕，预计 4月将投入运作。

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同时，近年也获得消拯局的批准，在今年内 会落实位于巴弄6里、高岛、林茂和芭蕾设立消 拯局，在未来5至10年内则计划在宁宜、芦骨、朱 湖、汝来和第一国际机场边界设立消拯局。