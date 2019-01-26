首名環澳航海家墓棺重現 英国的考古学家和专家近日在伦敦尤斯顿车站的高铁建址内，发现最早环绕澳洲航行、並确定是一名航海探险家马修弗林德斯的石棺。考古队首先将取证测试，以探索和发掘有关他不凡人生的线索，石棺稍後将被移走安葬。



有关考古项目去年10月开展，邻近尤斯顿车站的聖雅各墓园，属於接驳伯明翰和伦敦2号高铁基建项目会途经的60个考古

（图：法新社）

（伦敦26日讯）英国的考古学家和专家近日在伦敦尤斯顿车站的高铁建址内，发现最早环绕澳洲航行、並确定是一名航海探险家马修弗林德斯的石棺。考古队首先将取证测试，以探索和发掘有关他不凡人生的线索，石棺稍後将被移走安葬。

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有关考古项目去年10月开展，邻近尤斯顿车站的聖雅各墓园，属於接驳伯明翰和伦敦2号高铁基建项目会途经的60个考古遗址之一。墓园内约6.1萬个石棺稍後将转移至别处。考古人员借著石棺上镶嵌的胸铠辨认出弗林德斯身份。

尤斯顿车站在2世纪前曾经扩建，期间弗林德斯的墓碑被拆除，外界担心他的墓棺从此消失人间。之前传说他的墓棺埋於15号月台下，今次发现证实传言属假。根據石棺纪录，弗林德斯在1814年7月23日下葬，终年40岁。他的墓地非常接近聖雅各教堂，显示他拥有的财富不菲。

在1801至1803年，弗林德斯與一名澳洲原居民环绕澳洲大陆探索，並为不少地方命名。他在之後出版《航向南方大陆》（A Voyage to Terra Australis），将澳洲之名发扬光大，惟在出书後一天，便於家中逝世。