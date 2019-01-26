沙菲益：会有更多人加入·民兴党收前巫统议员？ （亚庇25日讯）在去年杪集体宣布退出沙巴巫统的州议员开始“行动”，担巴索区州议员拿督慕斯巴占里今日率先宣布加入沙巴人民复兴党。

沙巴人民复兴党主席沙菲益（左二）接过担巴索区州议员慕斯巴占里（右二）递交的入党申请表格。左为民兴党副主席彼得安东尼。

（亚庇25日讯）在去年杪集体宣布退出沙巴巫统的州议员开始“行动”，担巴索区州议员拿督慕斯巴占里今日率先宣布加入沙巴人民复兴党。

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慕斯巴今日在沙巴州行政大厦首长办事处会议室，在民兴党主席兼沙首长拿督斯里沙菲益阿达及副主席拿督彼得安东尼见证下，当场填写入党表格，并递交予沙菲益，正式加入民兴党。

慕斯巴也是前巫统古打毛律区部署理主席。他在去年12月随同多名沙巴国州议员及区部主席集体宣布退出沙巴巫统，并以亲政府独立州议员的身份，继续为民服务。

他在第14届全国大选中，在担巴索州选区面对四角战，最终成功获得7742张选票，以2264张多数票，击退公正党候选人慕斯达法苏克曼（5478票）。

民兴党拥30州议员

随著慕斯巴的加入，民兴党如今在州议会已拥有30名州议员，当中包括2名官委州议员；沙巴州议会现有60席民选州议员及5名官委州议员，合计共65人。

以民兴党为首的执政联盟现在在沙巴州议会共有45名州议员，其余的包括沙巴团结党（6人）、巫统（1人）、沙巴立新党（3人）及包括退出巫统的独立州议员共10人。



慕斯巴：曾动念加入土团

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慕斯巴在新闻发布会披露，他是基于民兴党是本土政党，加上认为该党是争取和捍卫沙巴及沙巴人的权益最合适的平台，决定加入民兴党。

“我们在退出巫统后，曾经想过要加入土团党，不过我认为土团党与巫统没有分别，都是来自西马的全国性政党，最终决定放弃加入土团党。”

慕斯巴也披露，他选择加入执政阵营，也是为了确保担巴索州选区能继续获得良好的发展，不会因他是反对党州议员而发展停滞。

他希望能与民兴党其他领袖合作，团结沙巴民众，共同推动沙巴的发展。



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沙菲益：与前巫统议员联系

沙菲益表示，他预计会有更多已退党退出沙巴巫统的国州议员及领袖加入民兴党，但一切胥视相关领袖的意愿。

他说，他曾与部分退出巫统的国州议员交谈，他们表达有兴趣加入民兴党，有些则反应不大，惟他们会继续与他及民兴党领袖保持联系。

“他们要加入应该是心甘情愿地加入，我们不能强迫他们加入，但我希望他们能加入，他们也要求我们给予他们时间考虑和作决定。”

他希望其余的反对党国州议员能与州政府合作，共同推动沙巴的发展，捍卫沙巴人民的权益。

加入者不得谈条件

沙菲益强调，慕斯巴是无条件的加入，民兴党不曾，也不会向他或其他未来要加入该党的领袖提供条件。

沙巴巫统5名国会议员、9名州议员、2名上议员和21名区部主席在去年12月宣布集体退出巫统，并扬言支持现任首相敦马哈迪及州首长拿督斯里沙菲益阿达。

他们当时表示会维持亲政府的独立议员身份；他们会在1至2个月内决定加入哪个政党，不过部分已经表明会加入土团党。

沙巫统剩2国州议员

随著集体退党，沙巴巫统目前只剩下1名州议员丹斯里慕沙阿曼（双溪西埔架区）及1名国会议员拿督邦莫达（京那巴当岸区）。邦莫达也受委为沙巴巫统主席。