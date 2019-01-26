拉杭新村早市又遭取缔．这回捉非法外劳 拉杭新村早市继上个月遭市议会以 “无执照贩卖”为由向多名档主开出罚单后，如今再有移民局官员前来取缔非法外劳，一度让现场气氛陷入紧张。

森州移民局周五接获投报，拉队到拉杭新村展开取缔行动，共有9名外劳被查，其中3人被捕。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉25日讯）拉杭新村早市继上个月遭市议会以 “无执照贩卖”为由向多名档主开出罚单后，如今再有移民局官员前来取缔非法外劳，一度让现场气氛陷入紧张。

广告

最终，共有3名涉嫌滥用 签证而在当地非法营业的中国 籍女子，被执法人员带返调 查。

据了解，经营了30多年 的拉杭新村早市，一向都相安 无事，各档主也融洽相处，但 是最近几个月却出现不少风 波，在上个月，当地便突遭芙 蓉市议会官员取缔，并以“无 执照贩卖”为由，向多名档主 开出罚单，令贩商大感错愕。

而这回，据悉是有人向森州移民局 举报指有非法外劳经营摊位，因此，当 局便于今早拉队到拉杭新村展开取缔行 动。

芙蓉拉杭新村早市存在约有30多年，一直相安无事，然而最近却频遭不同执法队伍突击。（图：星洲日报）

部份档主担心接罚单索性收档

据了解，移民局在去年也 曾接获类似投报，但只 是小规模前来突击，这次则出动 15人展开取缔行动，引来不少人围 观，也有一些档主相信是担忧会再 接获罚单，索性收档回避。

执法队伍是由行动主任莫哈 末阿兹琳率领下，于今早约9时40 分抵达现场，他们共检查了9名外 籍员工。

广告

涉滥用签证3中国女被扣 其中3名年龄介于28至48岁的 中国籍女子，涉嫌滥用1963年移 民法令第39（b）滥用签证条文， 他们皆被送往良冷扣留营接受调 查。

刘秋兴：早市档口仅10%本地人经营

村长刘秋兴接受《花城》社区报访问时坦言，当地早市档口 已经存在30多年，有的甚至由第二或第三代接手，目前约 有80个档口。

他说，多数档口为外地人，只有约10%为本地人经营，而当中 不乏一些外籍人士售卖物品。

广告

“其实，我们有劝过外籍人士不要在这里摆档，但是他们还是 继续卖……”

无论如何，他已经把此事向森州行政议员张聒翔反映，料3月 后，有关早市的营业执照会有最新的消息。